Город гигантских мостов и ревущих порогов: где родилась Влада Роговенко – скандальная блогерша

Влада Роговенко – украинская блогерша, которая стала известна благодаря участию в телевизионных проектах "Топ-модель по-украински" и "От пацанки до панянки". Откуда родом Влада и какие интересные места стоит посетить в ее родном городе – рассказываем далее.

Накануне о Владе Роговенко заговорили из-за задержания в США, где она проживает в последнее время. Сама же она родом из Днепра, который расположен на берегах одноименной реки и может чем-то удивить путешественников.

Что интересного известно о Днепре: история, необычные факты и особенности города

У города есть несколько исторических названий

История поселений на территории современного Днепра насчитывает несколько веков. Одним из древнейших известных поселений была Старая Самар. В разные периоды город также носил названия Екатеринослав, Сичеслав и Днепропетровск.

19 мая 2016 года его переименовали в Днепр. Город развивался как важный промышленный центр. Здесь сосредоточивались предприятия металлургической отрасли и машиностроения, а с 1950-х годов активно развивалось ракетостроение.

Когда-то по Днепру было опасно плавать

Сегодня река ассоциируется с прогулками, мостами и пейзажами, но раньше она была гораздо сложнее для судоходства. На Днепре существовали каменистые пороги, которые создавали опасность для лодок и торговых судов.

Для прохождения этого участка реки требовались специальные знания, поэтому важную роль играли лоцманы – люди, которые знали течение и могли провести судно через опасные места. С развитием судоходства и торговли они стали неотъемлемой частью жизни региона. В 20 веке пороги оказались под водой после строительства ДнепроГЭС и создания водохранилища.

В городе есть 5 больших мостов через Днепр

Мосты формируют характерный облик города и соединяют его берега. Среди них: Кайдацкий, Амурский, Новый, Южный и Мерефо-Херсонский железнодорожный мосты. Кайдацкий мост является самым длинным среди городских переправ: его протяженность составляет 1732 метра.

А Мерефо-Херсонский отличается арочной конструкцией и расположением над рекой вблизи Монастырского острова. Каждый из мостов имеет свое назначение, а вместе они обеспечивают транспортное сообщение между различными частями города.

Где в центре Днепра шумит 17-метровый водопад и какое отношение к нему имеют казаки?

В Днепре есть необычное место, напоминающее об опасных речных порогах и запорожских казаках, которые их преодолевали. Декоративный водопад " "Ревучий порог" расположен на склонах Монастырского острова. Его открыли 14 сентября 2013 года ко дню города и накануне 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко. Его назвали в честь бывшего порога "Ревучий" – одного из самых опасных на Днепре.



Водопад в Днепре "Ревучий порог" / Фото Википедии

Интересно, что казаки называли его Дедом. Порог состоял из 12 скал, которые почти перекрывали течение, поэтому лодки приходилось разгружать и переносить по суше. Запорожские казаки знали особый путь, который позволял обойти опасный участок.

С этим местом также связывают строки Тараса Шевченко из "Завещания": "Было видно, было слышно, как ревет Ревучий". После строительства Запорожской ГЭС исторический порог оказался под водой.

Высота "Ревучего порога" составляет 17 метров, а ширина около 20 метров. При обустройстве локации естественный гранитный склон сохранили и дополнили примерно 70 тоннами камней. Воду из Днепра подают насосы, а водопад может работать в нескольких режимах.

С территории Монастырского острова его почти не видно, оттуда в основном слышен шум воды. Лучший вид открывается с набережной и смотровых площадок.

Где находится водопад: смотреть на картах

Что интересного посмотреть в парке Шевченко?

Парк Шевченко – это одна из старейших зеленых зон Днепра. Он расположен на склонах у реки и сочетает в себе исторические памятники, уютные аллеи и живописные виды на Днепр и Монастырский остров. История парка началась с сада, связанного с бывшим казацким осавулом Лазарем Глобой.

Вид на главный вход со стороны парка / фото Anastasia K. (Demsik)

В конце 18 века здесь обустроили пейзажный сад и возвели Потемкинский дворец, в котором сегодня располагается Дворец студентов. В 1925 году парк получил имя Тараса Шевченко. Впоследствии его территорию благоустроили, проложили новые аллеи и присоединили Монастырский остров, который сейчас является популярным местом отдыха.

Парк подходит для неспешных прогулок, пробежек, семейного отдыха и фотосессий. В теплое время года на Монастырском острове можно отдохнуть у воды или воспользоваться спортивными площадками.

Где находится парк: смотреть на картах