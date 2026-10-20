Напередодні про Владу Роговенко заговорили через затримання у США, де вона мешкає останнім часом. Сама ж вона родом з Дніпра, що розташоване на берегах однойменної річки та має чим здивувати мандрівників.

Що цікавого відомо про Дніпро: історія, незвичайні факти та особливості міста

Місто має кілька історичних назв

Історія поселень на території сучасного Дніпра налічує кілька століть. Одним із найдавніших відомих поселень була Стара Самар. У різні періоди місто також мало назви Катеринослав, Січеслав і Дніпропетровськ.

19 травня 2016 року його перейменували на Дніпро. Місто розвивалося як важливий промисловий осередок. Тут зосереджувалися підприємства металургійної галузі та машинобудування, а з 1950-х років активно розвивалося ракетобудування.

Колись Дніпром було небезпечно пересуватися

Сьогодні річка асоціюється з прогулянками, мостами та краєвидами, але раніше вона була значно складнішою для судноплавства. На Дніпрі існували кам'янисті пороги, які створювали небезпеку для човнів і торгових суден.

Для проходження цієї ділянки річки були потрібні спеціальні знання, тому важливу роль відігравали лоцмани – люди, які знали течію та могли провести судно через небезпечні місця. Із розвитком судноплавства і торгівлі вони стали невіддільною частиною життя регіону. У 20 столітті пороги опинилися під водою після спорудження Дніпрогесу та створення водосховища.

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У місті є 5 великих мостів через Дніпро

Мости формують характерний краєвид міста та з'єднують його береги. Серед них: Кайдацький, Амурський, Новий, Південний і Мерефо-Херсонський залізничний мости. Кайдацький міст є найдовшим серед міських переправ: його протяжність становить 1732 метри.

А Мерефо-Херсонський вирізняється арковою конструкцією та розташуванням над річкою поблизу Монастирського острова. Кожен із мостів має своє призначення, а разом вони забезпечують транспортне сполучення між різними частинами міста.

Де у центрі Дніпра шумить 17-метровий водоспад та який стосунок до нього мають козаки?

У Дніпрі є незвичайна локація, яка нагадує про небезпечні річкові пороги та запорозьких козаків, які їх долали. Декоративний водоспад "Поріг ревучий" розташований на схилах Монастирського острова. Його відкрили 14 вересня 2013 року до дня міста та напередодні 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Його назвали на честь колишнього порога Ревучого – одного з найнебезпечніших на Дніпрі.



Водоспад у Дніпрі "Поріг ревучий" / Фото Вікіпедії

Цікаво, що козаки називали його Дідом. Поріг складався з 12 скель, які майже перекривали течію, тому човни доводилося розвантажувати і переносити суходолом. Запорозькі козаки знали особливий шлях, що дозволяв оминути небезпечну ділянку. Із цим місцем також пов'язують рядки Тараса Шевченка із "Заповіту": "Було видно, було чути, як реве ревучий". Після будівництва Запорізької ГЕС історичний поріг опинився під водою.

Висота "Порога ревучого" становить 17 метрів, а ширина близько 20 метрів. Під час облаштування локації природний гранітний схил зберегли та доповнили приблизно 70 тоннами каміння. Воду з Дніпра подають насоси, а водоспад може працювати в кількох режимах.

З території Монастирського острова його майже не видно, звідти переважно чути шум води. Найкращий краєвид відкривається з набережної та оглядових майданчиків.

Де розташований водоспад: дивитись на картах

Що цікавого побачити у парку Шевченка?

Парк Шевченка – це одна з найстаріших зелених зон Дніпра. Він розташований на схилах біля річки та поєднує історичні пам'ятки, затишні алеї і мальовничі краєвиди на Дніпро та Монастирський острів. Історія парку почалася із саду, пов'язаного з колишнім козацьким осавулом Лазарем Глобою.

Вигляд головного входу зі сторони парку / фото Anastasia K. (Demsik)

Наприкінці 18 століття тут облаштували пейзажний сад і звели Потьомкінський палац, у якому сьогодні розташований Палац студентів. У 1925 році парк отримав ім'я Тараса Шевченка. Згодом його територію впорядкували, проклали нові алеї та приєднали Монастирський острів, який нині є популярним місцем відпочинку.

Парк підходить для неспішних прогулянок, пробіжок, сімейного відпочинку та фотосесій. У теплу пору року на Монастирському острові можна відпочити біля води або скористатися спортивними майданчиками.

Де розташований парк: дивитись на картах