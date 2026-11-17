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24 Канал расскажет о любви Софии Андрухович к родному городу и о том, что в нем стоит посмотреть туристам в ноябре.

Что известно о родном городе Софии Андрухович?

София Андрухович родилась 17 ноября 1982 года в Ивано-Франковске. Ее отец – известный писатель Юрий Андрухович. Архитектурный Ивано-Франковск стал важным культурным фоном для творчества писательницы. Особенно ярко связь с городом прослеживается в романе "Феликс Австрия", события которого разворачиваются в Станиславове – так раньше назывался Ивано-Франковск.

Андрухович не пыталась буквально воссоздать Ивано-Франковск столетней давности. Она хотела создать свой собственный город, в котором архитектура, быт и атмосфера начала 20 века стали полноценными участниками истории. Поэтому прогулка по Ивано-Франковску с "Феликсом Австрией" может стать прекрасной идеей для осеннего путешествия на выходные.

Еще в 2014 году в беседе с изданием "Интервью из Украины" Андрухович призналась, что очень скучает по Ивано-Франковску и чувствует себя в нем естественнее и комфортнее, чем где-либо. Именно поэтому она выбрала родной город местом действия "Феликса Австрии", хотя работала над романом не в Ивано-Франковске, а создавала свою собственную версию Станиславова по старым фотографиям и историческим материалам.

Писательница обожает неспешный ритм жизни Ивано-Франковска, компактность города и активность его жителей, которые развивают культурную среду.

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София Андрухович / Фото Василины Врублевской для Vogue

Куда туристам пойти в Ивано-Франковске в ноябре?

Ноябрьский Ивано-Франковск отличается особой атмосферой: прохладные улицы, старинные фасады, уютные кафе и меньшее количество туристов. Чтобы не ограничиваться привычным маршрутом по площади Рынок, стоит добавить к прогулке несколько менее очевидных остановок.

Заглянуть за стены Дворца Потоцких. Один из самых интересных исторических комплексов города – Дворец Потоцких на улице Шпитальной. Его история связана с основанием Станиславова и семьей Потоцких, сыгравшей важную роль в развитии города. Сейчас дворец используется как современное культурное пространство – здесь развивают художественные и творческие инициативы.

Откройте для себя искусство в старинном храме. Еще одна интересная остановка для прохладного дня – Музей искусств Прикарпатья на площади Шептицкого. Он расположен в бывшем коллегиальном костеле Непорочного Зачатия Девы Марии – одном из важнейших архитектурных памятников города. В музее можно увидеть коллекцию сакрального искусства, в частности старинную деревянную скульптуру, иконы и произведения украинских художников.

Осенний Ивано-Франковск / Фото @liskunovaya

Прогуляться по галерее "Бастион". В самом центре Ивано-Франковска есть место, где можно буквально прикоснуться к истории городских укреплений. Речь идет о "Бастионе" – галерее, обустроенной возле остатков старинных оборонительных стен Станиславова. Сейчас здесь работают небольшие магазины, выставочные пространства и заведения, где можно отдохнуть после прогулки.

Найти современное искусство под землей. Если хочется увидеть другую сторону городской культурной жизни, стоит поискать "Подземный переход Вагабундо" на улице Филиппа Орлика. Это независимое художественное пространство, объединяющее галерею и площадку для культурных мероприятий. Здесь организуют выставки, кинопоказы, музыкальные мероприятия и дискуссии. В отличие от традиционных музеев, здесь можно познакомиться с современным искусством и актуальными культурными проектами города. Перед посещением стоит ознакомиться с анонсами: программа и часы работы могут меняться в зависимости от мероприятий.