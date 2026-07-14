Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. Именно здесь она получила школьное образование, после чего поступила в Киевский национальный торгово-экономический университет, а впоследствии начала карьеру в бизнесе и государственном управлении.

Что в первую очередь стоит увидеть в Чернигове?

Как сообщает Discover, одной из первых локаций, куда рекомендуют отправиться туристам, является Вал – историческое сердце Чернигова. Именно здесь сосредоточено сразу несколько памятников княжеской эпохи, сохранившихся до наших дней. На Валу расположен Спасо-Преображенский собор, который долгое время считался древнейшим храмом Украины.

Если внимательно присмотреться к его стенам, можно увидеть открытые участки древней кладки и древнерусскую плинфу – плоский кирпич, из которого строили еще в XI веке.

Черниговский Вал / фото Википедии

Рядом возвышается Борисо-Глебский собор, возведенный в XII веке как усыпальница правителей Чернигова. За свою многовековую историю храм неоднократно перестраивали, а современный облик он приобрел после послевоенной реставрации. Внутри работает музей, где можно увидеть серебряные врата иконостаса, изготовленные по заказу гетмана Ивана Мазепы.

Во время прогулки по Валу также стоит обратить внимание на Черниговский коллегиум, который в свое время был одним из самых престижных учебных заведений Левобережной Украины.

Не менее интересно и здание Лизогуба, которое еще называют домом Мазепы. Оно является одним из немногих сохранившихся жилых домов в стиле казацкого барокко, а с его подвалами связывают легенду о спрятанных сокровищах гетмана. Еще одна визитная карточка Вала – это аллея с пушками. По легенде, их городу подарил Петр I, хотя историки называют эту историю лишь красивой легендой.



Как выглядит дом Мазепы / фото chernex.org.ua

Почему стоит побывать у Десны и на Болдыных горах?

После прогулки по историческому центру можно спуститься по парковой лестнице к Десне. У реки обустроен пешеходный мостик, с которого открываются прекрасные виды на воду и окружающую природу.

Неподалеку расположена Екатерининская церковь – один из самых известных архитектурных памятников города, выполненный в стиле казацкого барокко. Именно ее первым видят путешественники, приезжающие в Чернигов со стороны Киева.

Екатерининская церковь / фото Star61

Не менее интересной локацией являются Болдинские горы. Когда-то здесь насчитывалось более двухсот курганов, а сейчас можно увидеть курганы Гульбище и Безымянный. Во время археологических раскопок в Гульбище был найден самый большой меч княжеской эпохи, поэтому местные жители связывали это место с народным героем Ильей Муромцем.

Вид на Болдинские горы / фото Test-off

Именно на Болдинских горах расположена Белая беседка, которую сегодня называют беседкой любви. Она стала еще одной узнаваемой достопримечательностью Чернигова.