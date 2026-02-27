Укр Рус
27 февраля, 23:56
3

Туристы массово рвутся в село, где жила Эмили Бронте: здесь она написала "Бурный перевал"

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Деревня Хаворт в Западном Йоркшире стала популярным местом для туристов, которые интересуются творчеством Эмили Бронте, автора "Бурного перевала".
  • Туристы могут посетить музей семьи Бронте, пройтись "Путем Бронте" к водопаду и осмотреть церковь Святого Михаила, где служил их отец.

Поклонники романа "Бурный перевал" все чаще включают Йоркшир в свои планы путешествий. Интерес к творчеству Эмили Бронте снова набирает обороты, а вместе с этим растет желание увидеть место, где родился один из самых известных романов английской литературы.

Небольшая деревня Хаворт, расположенная в Западном Йоркшире, стала настоящим местом паломничества для ценителей творчества Эмили Бронте. Именно здесь она жила и создала свой культовый роман "Бурный перевал", пишет Express.

Чем поражает деревня Эмили Бронте?

Хаворт очаровывает атмосферой. Главная улица покрыта брусчаткой, с разных сторон старинные дома, уютные кафе и традиционные пабы. Несмотря на то, что село живет обычной жизнью, оно остается главным магнитом для туристов. А после выхода на экраны фильма "Бурный перевал", путешественники еще активнее начали планировать поездку на родину Бронте.

С 1820 года семья Бронте жила в начале главной улицы – напротив церкви, где их отец служил пастором. Сегодня здесь действует музей, в котором хранится самая большая в мире коллекция, связанная с семьей писательницы.

В комнатах можно увидеть ее письменный стол, письма, личные вещи, мебель и даже образцы почерка сестер. Посетители отмечают, что музей имеет особую атмосферу. Что интересно, билет действителен в течение года, поэтому многие возвращаются, чтобы глубже окунуться в историю семьи.


Село Хаворт набирает популярность / Фото Belfast Life

Для тех, кто хочет полностью почувствовать ту жизнь, которой жила Эмили, стоит пройтись "Путем Бронте". Примерно в часе ходьбы от деревни расположен живописный водопад на ручье Слейден-Бек, известный как Водопад Бронте.

Выглядит он скромно, но очень красиво среди йоркширских ландшафтов. Считается, что сестры часто бывали здесь в поисках творческого импульса. Сегодня путешественники приходят в эти места, чтобы насладиться тишиной, пейзажами и почувствовать прикосновение к истории.

Важной частью истории семьи является церковь Святого Михаила, расположенная напротив их дома. Отец писательниц Патрик Бронте служил здесь пастором 41 год – дольше всех в истории прихода.

После преждевременной смерти детей их похоронили в склепе с храмом. Сегодня в церкви можно увидеть мемориал семье и известное "Окно Бронте". Трагично, но ни один из детей не оставил потомков, поэтому род фактически прервался.

Хаворт – это та туристическая локация, которая начинает набирать еще большие обороты среди путешественников, поскольку здесь можно пройтись по тем же улицам и увидеть те пейзажи, которые когда-то вдохновили Эмили Бронте создать невероятную историю.

Как выглядит Хаворт: смотрите видео

К слову, Эмили Бронте, средняя из сестер Бронте, имела интровертный характер, возможные проблемы с аутизмом и анорексией, говорится в Википедии. Биограф Элизабет Гаскелл вспоминала, что Эмили бессознательно проявляла тиранию к своим сестрам. Кроме этого, она также была суровой и не боялась боли: могла наказать свою собаку или даже прижечь себе рану раскаленной кочергой.

