Туристы массово рвутся в село, где жила Эмили Бронте: здесь она написала "Бурный перевал"
- Деревня Хаворт в Западном Йоркшире стала популярным местом для туристов, которые интересуются творчеством Эмили Бронте, автора "Бурного перевала".
- Туристы могут посетить музей семьи Бронте, пройтись "Путем Бронте" к водопаду и осмотреть церковь Святого Михаила, где служил их отец.
Поклонники романа "Бурный перевал" все чаще включают Йоркшир в свои планы путешествий. Интерес к творчеству Эмили Бронте снова набирает обороты, а вместе с этим растет желание увидеть место, где родился один из самых известных романов английской литературы.
Небольшая деревня Хаворт, расположенная в Западном Йоркшире, стала настоящим местом паломничества для ценителей творчества Эмили Бронте. Именно здесь она жила и создала свой культовый роман "Бурный перевал", пишет Express.
Чем поражает деревня Эмили Бронте?
Хаворт очаровывает атмосферой. Главная улица покрыта брусчаткой, с разных сторон старинные дома, уютные кафе и традиционные пабы. Несмотря на то, что село живет обычной жизнью, оно остается главным магнитом для туристов. А после выхода на экраны фильма "Бурный перевал", путешественники еще активнее начали планировать поездку на родину Бронте.
С 1820 года семья Бронте жила в начале главной улицы – напротив церкви, где их отец служил пастором. Сегодня здесь действует музей, в котором хранится самая большая в мире коллекция, связанная с семьей писательницы.
В комнатах можно увидеть ее письменный стол, письма, личные вещи, мебель и даже образцы почерка сестер. Посетители отмечают, что музей имеет особую атмосферу. Что интересно, билет действителен в течение года, поэтому многие возвращаются, чтобы глубже окунуться в историю семьи.
Село Хаворт набирает популярность / Фото Belfast Life
Для тех, кто хочет полностью почувствовать ту жизнь, которой жила Эмили, стоит пройтись "Путем Бронте". Примерно в часе ходьбы от деревни расположен живописный водопад на ручье Слейден-Бек, известный как Водопад Бронте.
Выглядит он скромно, но очень красиво среди йоркширских ландшафтов. Считается, что сестры часто бывали здесь в поисках творческого импульса. Сегодня путешественники приходят в эти места, чтобы насладиться тишиной, пейзажами и почувствовать прикосновение к истории.
Важной частью истории семьи является церковь Святого Михаила, расположенная напротив их дома. Отец писательниц Патрик Бронте служил здесь пастором 41 год – дольше всех в истории прихода.
После преждевременной смерти детей их похоронили в склепе с храмом. Сегодня в церкви можно увидеть мемориал семье и известное "Окно Бронте". Трагично, но ни один из детей не оставил потомков, поэтому род фактически прервался.
Хаворт – это та туристическая локация, которая начинает набирать еще большие обороты среди путешественников, поскольку здесь можно пройтись по тем же улицам и увидеть те пейзажи, которые когда-то вдохновили Эмили Бронте создать невероятную историю.
Как выглядит Хаворт: смотрите видео
К слову, Эмили Бронте, средняя из сестер Бронте, имела интровертный характер, возможные проблемы с аутизмом и анорексией, говорится в Википедии. Биограф Элизабет Гаскелл вспоминала, что Эмили бессознательно проявляла тиранию к своим сестрам. Кроме этого, она также была суровой и не боялась боли: могла наказать свою собаку или даже прижечь себе рану раскаленной кочергой.
