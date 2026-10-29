Авторка фразы "Встал и вышел!" и чтица "Радиодиктанта" этого года: откуда родом Даша Астафьева

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Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Покров Днепропетровской области. В детстве она интересовалась модой и мечтала изменить свой стиль. После школы девушка поступила на режиссерский факультет, где увлеклась вокалом. Впоследствии переехала в Киев, приняла участие в шоу "Фабрика звезд" и стала солисткой группы NikitA.

Параллельно развивалась ее модельная карьера: в 2006 году Астафьева стала Playmate месяца украинского Playboy, а в следующем году получила звание девушки года по версии издания. Сейчас артистка работает над приложением UnderBooks, которое знакомит пользователей с аудиокнигами об истории и культуре Украины, а также продолжает сниматься в качестве фотомодели.

В этом году Даша Астафьева стала одной из тех, кто читал Радиодиктант национального единства. А по завершении диктанта певица не обошла вниманием хейтеров, критиковавших ее участие в мероприятии, и обратилась к ним со знаменитой фразой: "Встал и вышел!".

Однако история Астафьевой – это не единственная причина обратить внимание на Покров. У города есть свое историческое прошлое, связанное со скифским наследием, казачеством и развитием горнодобывающей промышленности.

Какова история города, где родилась Даша Астафьева?

Покров расположен в Днепропетровской области. До 2 апреля 2016 года он назывался Орджоникидзе – в честь Серго Орджоникидзе. История города тесно связана с добычей марганцевой руды, однако его окрестности сохраняют следы гораздо более древних эпох. Первые шахтерские поселения начали возникать здесь после того, как в 1883 году инженер-геолог Валериан Домгер обнаружил богатые залежи марганцевой руды в бассейне реки Солоной.

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Уже в 1886 году были основаны Покровские рудники, где началась промышленная добыча полезного ископаемого. Официальной датой основания города считается 1956 год. Тогда несколько рабочих поселков, сформировавшихся вблизи марганцевого рудника имени Орджоникидзе, объединили в город с соответствующим названием.

Важную роль в его развитии сыграл и горно-обогатительный комбинат. Но история этой местности началась задолго до появления шахт и промышленных предприятий. В 1971 году археолог Борис Мозолевский раскопал курган "Толстая Могила", где обнаружил золотую скифскую пектораль – один из самых известных образцов античного ювелирного искусства.

Сейчас она хранится в музее исторических драгоценностей Украины в Киеве. С этой местностью также связана история запорожского казачества. Более 300 лет назад на ее территории существовали Базавлуцкая и Чортомлицкая Сечи. С последней тесно связаны жизнь и военная деятельность кошевого атамана Ивана Сирко.

Где находится Покров: смотреть на картах

Что посмотреть туристам в Покрове?

Площадь парка составляет 8,6 гектара. Здесь обустроены зеленые зоны, газоны, клумбы, топиарные скульптуры и арт-объекты. Для активного досуга есть детская и тренажерная площадки, скейт-парк, музыкальный фонтан и шахматная аллея со столами для игры в шахматы и нарды. Наборы для шахмат и шашек можно взять бесплатно. Для тех, кто хочет провести время в более спокойной обстановке, в парке есть беседка, летние кафе и скамейки, в том числе скамейки-качели.

Парк имени Бориса Мозолевского / фото Покровского городского совета

Где находится парк имени Бориса Мозолевского: смотреть на картах

Это один из старейших парков Покровской городской территориальной общины, история которого насчитывает около 80 лет. Первые деревья здесь посадили в начале 1930-х годов. Для местных рабочих поселений появление благоустроенной зеленой территории стало важным событием, ведь парк постепенно превратился в место встреч и досуга. Датой открытия парка считаются 1938 – 1939 годы.

Парк Горняков / фото Покровского городского совета

Во время Второй мировой войны он подвергся разрушениям, но после освобождения поселка жители взялись за его восстановление. В 1950-х годах парк стал популярным местом отдыха: здесь проводили танцевальные вечера, работали тир и кафе. Впоследствии территорию начали обновлять.

Где находится парк Горняков: смотреть на картах

Городской музей был основан в 1967 году по инициативе Николая Занудько – фронтовика, редактора газеты "За марганец" и Почетного гражданина города. Он объединил людей, которые собирали материалы о прошлом Покрова и окрестного края.

Народный историко-краеведческий музей имени Николая Занудько / фото Покровского городского совета

Музейная экспозиция охватывает различные периоды истории: от скифской эпохи и казачества до становления горнодобывающей промышленности, Второй мировой войны и современных событий. Отдельные материалы посвящены защитникам Украины, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и воинам-афганцам. Особое место занимают экспонаты, связанные с археологом.

Где находится народный историко-краеведческий музей имени Николая Занудько: смотреть на картах