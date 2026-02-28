Действительно ли существует река Стикс, воспетая в древнегреческой мифологии
- Современные исследователи считают, что ядовитая горная вода ручья Мавронери могла стать источником жуткой репутации мифической реки Стикс.
- В древнегреческой мифологии Стикс была одной из пяти рек подземного мира и ассоциировалась с титанидой, которая стала богиней после союза с Зевсом.
Конечно, в буквальном смысле Стикс из древнегреческих мифов не существует. Но есть соображения относительно того, какая из рек могла быть прототипом и почему она сформировала такой жуткий ореол.
Впрочем, начать надо даже с того, что потусторонних рек в воображении древних греков было 5, а не один Стикс. Со ссылкой на материалы энциклопедии Britannica рассказываем об этом подробнее.
Действительно ли мифическая река смерти Стикс скрывается в горах Греции?
Стикс как отдельная "потусторонняя" река в реальном мире не существует, естественно, но ее образ таки связывают с конкретным ручьем. Речь о Мавронери в горах Пелопоннеса. Современные исследователи считают, что тамошняя ядовитая горная вода могла стать источником жуткой репутации Стикса в легендах.
В древнегреческой мифологии Стикс была одной из пяти рек подземного мира, вместе с Ахеронтом, Кокитом, Летой и Пирифлегетоном. Название переводят как "вызывающая дрожь (от ужаса)" и связывают с отвращением ко смерти.
Как отмечает theoi.com, Стикс – это не только река, но и титанида, дочь Океана, которая пошла на союз с Зевсом в войнах титанов и после этого стала богиней. А богиня победы Ника – это ее дочь.
В гомеровских поэмах боги клялись водами Стикса, и это была самая строгая и неотвратимая присяга для бессмертных. По Гесиоду, бог, который нарушал такую клятву, на длительное время терял силу и место на Олимпе.
Уже античные авторы соотносили Стикс с реальным ручьем Мавронери – "Черная вода" в переводе – возле древнего города Нонакрис в горах Аркадии. Древние греки верили, что эта вода ядовита, причем настолько, что разъедает посуду – кроме разве сделанной из конского или ослиного копыта.
Речушка Мавронери могла быть прототипом для Стикса: смотрите видео ConstantinosPapanikolaou
Современные геологи и историки предполагают, что в Мавронери действительно были природные токсины, связанные с известняками и микроорганизмами, которые накапливались в горной воде. Более того, есть гипотеза, хоть и не слишком распространенная, что именно тамошней водой отравили Александра Македонского.
К слову, среди других "рек смерти" греческого подземного мира вторая самая известная – Ахерон – является реальной рекой на западе Греции. В античных текстах ее часто описывали как вход в Гадес, где души умерших переходили в загробный мир.
В более поздних римских источниках Стикс иногда перебирает на себя роль главной границы между миром живых и мертвых, через которую Харон перевозит души. Вот так мифология наслоилась на географию.
Сегодня Мавронери совсем не похож на широкую темную реку из мифологии. Это небольшой, но известный среди историков и путешественников ручей в горах на севере Пелопоннеса, и через него можно даже перейти и вернуться – вполне безопасно.
Самой длинной рекой мира официально считается Нил. Речь об около 6650 километрах. В то же время часть исследователей все еще дискутируют, не является ли Амазонка длиннее – потому что есть другие варианты, как определять ее начало.
Тем не менее несомненно Амазонку считают самой большой рекой мира по объему воды и площади бассейна. По ней проходит до 20% всего речного стока планеты, а ее бассейн охватывает 9 стран Южной Америки.
