Рай для дьявола: где расположен самый высокий город мира, куда готовы отправиться только смельчаки

Это самое высокое постоянное поселение в мире, а расположено оно в перуанских Андах. Туристы сюда едут, но только очень отчаянные.

Там нет воды, канализации, почти нет кислорода, однако кое-что удерживает там десятки тысяч жителей. Со ссылкой на tomorrow.city рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Этот малоизвестный город, расположенный в долине между вулканов, становится популярным среди туристов

Почему тысячи людей живут в самом опасном городе планеты в Андах – Ла-Ринконаде?

Есть места на Земле, куда едут не за отдыхом, и Ла-Ринконада – одно из них. Этот город лежит в Андах на высоте 5100 метров над уровнем моря. Для сравнения – крейсерская высота небольших самолетов составляет около 3000 метров.

Ла-Ринконада (La Rinconada) расположена в провинции Сан-Антонио-де-Путина в регионе Пуно на крайнем юго-востоке Перу, вблизи границы с Боливией и у подножия знаменитого ледника Ла Белья Дурмьенте – "Спящая красавица". Прозвище города – "Рай для дьявола" – происходит от сочетания чрезвычайно живописных пейзажей и адских условий жизни, как отмечает express.co.uk.

На такой высоте воздух содержит лишь около 50% кислорода по сравнению с уровнем моря. Большинство людей, которые попадают сюда впервые, испытывают горную болезнь уже через несколько часов. Местные же адаптировались на протяжении поколений, но хроническая горная болезнь остается одной из основных причин смертности. При этом средняя годовая температура здесь – всего 1,2 градуса.

Несмотря на все это в Ла-Ринконаде постоянно живут от 30 до 50 тысяч человек. Почему? Потому что все они приехали ради золота – это, собственно, единственная ценность города. При этом шахты, вырезанные в скалах и леднике, являются неформальными и преимущественно нелегальными. Да и система оплаты труда поражает – шахтеры работают бесплатно, и только один день в месяц могут забирать любое количество руды, которую лично выносят из шахты.

Ла-Ринконада – город без воды, канализации и почти без кислорода, но люди здесь живут:

Инфраструктура в городе практически отсутствует. Нет водопровода, канализации, системы вывоза мусора – улицы завалены отходами. А еще и ртуть, которую используют для очистки золота, загрязняет ледник и питьевую воду для всех жителей.

Конечно, туристы сюда попадают редко и только самостоятельно – никаких организованных туров не существует. Добраться можно на джипе или грузовике по разбитой горной дороге, от ближайшего города ехать до 5 часов. Отелей, ресторанов и или иных удобств нет. Но смельчаки на собственный риск время от времени прибегают к путешествию туда – ведь оно получится гарантированно особенным.

Какие еще интересные туристические страны Латинской Америки, кроме Перу, стоит посетить?