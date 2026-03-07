Фьорды, пустыня и тропики в одних границах: знакомьтесь – это загадочный и пышный Оман

Когда слышишь словосочетание "Ближний Восток", воображение рисует бесконечные пески, нефтяные башни и небоскребы с кондиционерами. Но Оман – это страна, где Аравия оказывается совсем другой.

Это страна, где есть узкие фьорды, напоминающие Норвегию, где в июле пустыня вдруг зеленеет, и где среди фортов XVII века и рыбацких дау никто никуда не спешит. Благодаря материалам lonelyplanet.com рассказываем об этом подробнее.

Это была самая спокойная и безопасная страна Ближнего Востока: что стоит знать об Омане?

Оман – старейшее независимое государство арабского мира. Цивилизация здесь живет не менее 5000 лет – именно настолько давно здесь процветало государство Маган (или Маккан), поставлявшее медь для всей Месопотамии. Бронзовый век оставил после себя каменные гробницы Бат, Аль-Хутм и Аль-Айн, некоторым из которых более 4500 лет.

В I тысячелетии Оман стал морским государством, как отмечает almatar.com, его корабли ходили в Индию, Африку и Китай. В 630 году оманцы самостоятельно, без завоеваний, приняли ислам. В 1507 Маскат захватили португальцы, но их изгнали через 150 лет, впоследствии построив мощный морской султанат, доминировавший в торговле от Персидского залива до суахили-побережья Африки.

Современный Оман – зажиточное и стабильное государство. В значительной степени это результат ренессанса после 1970 года, когда султанат, которым с 2020 года руководит Хайтем бин Тарик, взял курс на открытость и модернизацию при одновременном сохранении культурных традиций.

География страны очень интересная, здесь можно увидеть 5 разных пейзажей. Это вторая самая большая страна Аравийского полуострова после Саудовской Аравии – 309 500 километров квадратных, то есть почти дважды поместилась бы на площади Украины. И все это пространство невероятно многоцветное.

На севере расположен полуостров Мусандам. Это эксклав, то есть клочок суши, отрезанный от основной части страны Эмиратами. Но он очень важен, ведь именно там лежат берега Ормузского пролива.

На полуострове резкие известняковые скалы обрывами уходят прямо в море, образуя настоящие аравийские фьорды (khawr), напоминающие норвежские. А из города Хасаба здесь туристы отправляются на дау (dhow) к дельфинам прямо посреди стратегического морского коридора планеты.

В центре страны стоит хребет Аль-Хаджар с вершинами более 3000 метров над уровнем моря и поразительными вадами – это такие каньоны, где скрываются изумрудные бассейны с водой. Самый яркий – Вади Шаб, узкий вад с несколькими природными купальнями, к одной из которых надо проплыть сквозь пещеру.

К востоку от гор – Пески Вахиба или Рамлат-аль-Вахиба, это классическая Аравийская пустыня на более 12 тысячах квадратных километров, где поражают золотые дюны в 100 метров высотой, а на их краях живут бедуины-верблюжатники. Интересно, что пустыня упирается прямо в Индийский океан.

На юге расположена провинция Дофар с городом Салала, и это единственный уголок Аравийского полуострова, где летом бывают настоящие муссоны. Самая удивительная особенность – явление Хариф (Khareef), когда пустыня зеленеет с конца июня до сентября.

Именно в этом регионе есть уникальный муссонный сезон, нетипичный для остальной части Аравийского полуострова. Муссонные ветры с Индийского океана окутывают горы туманом и дождем, и за 2 – 3 недели сухое плато превращается в сплошной ковер зеленой травы, сезонных водопадов и пастбищ для верблюдов.

Ежегодно Хариф собирает миллионы туристов, Оман даже специально организует Salalah Tourism Festival с народной музыкой, рынками и ремесленниками. Дополнительным преимуществом является приветливая летняя температура где-то в плюс 25 – 28 градусов, тогда как в Маскате или Дубае в это время столбик термометра переваливает за 40.

Еще одна малоизвестная изюминка Омана – Афладж, древние подземные оросительные каналы, некоторым из которых более 2 500 лет. В общем, пожалуй, эта страна является едва ли не самым недооцененным туристическим направлением Ближнего Востока, но до сих пор стремительно наращивала показатели.

Что точно стоит здесь посетить? Это старая часть Маската с фортами Аль-Джалали и Аль-Мирани, как пишет asocialnomad.com, одна из крупнейших в мире Великая мечеть Султана Кабуса, рынок Мутрах, город Низва с одноименным фортом и козьим базаром каждую пятницу, Вади Шаб и Вади Тиви, пустыня Вахиба и, конечно, Хасаб с фьордами.

Важно! Из-за боевых действий на Ближнем Востоке в марте 2026 года туризм является опасным. Но когда этот сложный период закончится, Оман смело можно и стоит рассматривать для гостин.

