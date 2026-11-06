Не только Карпаты: 3 необычных места в Украине для осеннего путешествия

Осень – прекрасное время для путешествий по Украине. В этот сезон особенно привлекательно выглядят горные пейзажи, старинные замки, скалистые каньоны и панорамы рек.

Если вы планируете небольшое путешествие до конца ноября и ищете вдохновение для следующей поездки, то в Украине есть несколько мест, которые заслуживают внимания, пишет Visit Ukraine.

Предлагаем ознакомиться с несколькими направлениями, где можно полюбоваться природой, увидеть исторические достопримечательности и интересно провести время.

Куда поехать осенью?

Каменец-Подольский

В Каменец-Подольском стоит прогуляться по старинным улочкам, посетить знаменитую крепость и полюбоваться видами каньона реки Смотрич.

Город привлекает исторической архитектурой и особой атмосферой, поэтому здесь советуют не торопиться и выделить на знакомство с городом достаточно времени.

Бакота

Бакота в ноябре понравится путешественникам, которые просто хотят отдохнуть на лоне природы и насладиться живописными пейзажами. Здесь открываются широкие панорамы Днестра, а желающие могут увидеть скальный монастырь.

Стоит понимать, что осенний отдых здесь кардинально отличается от летнего. В последний месяц осени сюда едут ради тишины, уединения и фототуризма.

Замки Закарпатья

Путешествие по Закарпатью можно дополнить посещением исторических достопримечательностей. Среди интересных мест – замок Паланок в Мукачево и дворец Шенборнов. Здесь можно познакомиться с местной архитектурой, узнать больше об истории края и прогуляться по живописной территории.

После экскурсии стоит попробовать блюда региональной кухни, посетить дегустации или отдохнуть в термальных бассейнах.

Осеннее путешествие по Украине – это прекрасная возможность открыть для себя новые места, насладиться живописными пейзажами и поближе познакомиться с историей родного края.