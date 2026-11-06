Не лише Карпати: 3 незвичні місця в Україні для осінньої подорожі

Красиві місця в Україні для осінньої подорожі / Колаж 24 Каналу
Осінь є хорошою порою для подорожей Україною. У цей сезон особливо привабливо виглядають гірські краєвиди, старовинні замки, скелясті каньйони чи панорами річок.
Якщо ви плануєте невелику мандрівку до кінця листопада та шукаєте натхнення для наступної поїздки, в Україні є кілька локацій, які варті уваги, пише Visit Ukraine.
Пропонуємо переглянути кілька напрямків, де можна помилуватися природою, побачити історичні пам’ятки та цікаво провести час.
Куди поїхати восени?
Кам’янець-Подільський
У Кам’янці-Подільському варто прогулятися старовинними вуличками, відвідати знамениту фортецю та помилуватися краєвидами каньйону річки Смотрич.
Місто приваблює історичною архітектурою та особливою атмосферою, тому тут радять не поспішати й виділити на знайомство з містом достатньо часу.
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Бакота
Бакота у листопаді сподобається мандрівникам, які просто хочуть відпочити серед природи й насолодитися мальовничими краєвидами. Тут відкриваються широкі панорами Дністра, а охочі можуть побачити скельний монастир.
Варто розуміти, що осінній відпочинок тут кардинально відрізняється від літнього. В останній місяць осені сюди їдуть заради тиші, усамітнення та фототуризму.
Замки Закарпаття
Подорож Закарпаттям можна доповнити відвідуванням історичних пам’яток. Серед цікавих локацій – замок Паланок у Мукачеві та палац Шенборнів. Тут можна познайомитися з місцевою архітектурою, дізнатися більше про історію краю та прогулятися мальовничою територією.
Після екскурсії варто скуштувати страви регіональної кухні, завітати на дегустації чи відпочити в термальних басейнах.
Осіння подорож Україною – це чудова можливість відкрити для себе нові місця, насолодитися мальовничими краєвидами і ближче познайомитися з історією рідного краю.
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