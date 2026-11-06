Не лише Карпати: 3 незвичні місця в Україні для осінньої подорожі

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Якщо ви плануєте невелику мандрівку до кінця листопада та шукаєте натхнення для наступної поїздки, в Україні є кілька локацій, які варті уваги, пише Visit Ukraine.

Пропонуємо переглянути кілька напрямків, де можна помилуватися природою, побачити історичні пам’ятки та цікаво провести час.

Куди поїхати восени?

Кам’янець-Подільський

У Кам’янці-Подільському варто прогулятися старовинними вуличками, відвідати знамениту фортецю та помилуватися краєвидами каньйону річки Смотрич.

Місто приваблює історичною архітектурою та особливою атмосферою, тому тут радять не поспішати й виділити на знайомство з містом достатньо часу.

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Бакота

Бакота у листопаді сподобається мандрівникам, які просто хочуть відпочити серед природи й насолодитися мальовничими краєвидами. Тут відкриваються широкі панорами Дністра, а охочі можуть побачити скельний монастир.

Варто розуміти, що осінній відпочинок тут кардинально відрізняється від літнього. В останній місяць осені сюди їдуть заради тиші, усамітнення та фототуризму.

Замки Закарпаття

Подорож Закарпаттям можна доповнити відвідуванням історичних пам’яток. Серед цікавих локацій – замок Паланок у Мукачеві та палац Шенборнів. Тут можна познайомитися з місцевою архітектурою, дізнатися більше про історію краю та прогулятися мальовничою територією.

Після екскурсії варто скуштувати страви регіональної кухні, завітати на дегустації чи відпочити в термальних басейнах.

Осіння подорож Україною – це чудова можливість відкрити для себе нові місця, насолодитися мальовничими краєвидами і ближче познайомитися з історією рідного краю.