Куда поехать летом на неделю в Украине: топ-5 лучших локаций

Лето – идеальное время, когда можно сменить обстановку и открыть для себя новые уголки Украины. Для этого не обязательно планировать длительный отпуск, поскольку даже недельное путешествие способно подарить незабываемые впечатления.

Отдых на природе и новые эмоции помогут перезагрузиться. В Украине немало мест, где можно провести неделю. Главное – выбрать локацию, отвечающую вашим желаниям.

Под сообщением пользовательницы Threads Kateryna Syvash украинцы поделились многими вариантами отдыха в летнее время.

Куда уехать летом в неделю?

Канев, Черкасская область

В Черкасской области есть уютный город Канев, расположенный на берегах Днепра, пишет peek. Это место сочетает в себе красивые виды, богатую историю и важное культурное наследие.

Одной из главных достопримечательностей Канева является Национальный заповедник имени Тараса Шевченко. Именно здесь расположен музей, мемориальный комплекс и место захоронения украинского поэта. Посещение заповедника позволяет узнать больше о жизни Шевченко и глубже познакомиться с украинской историей и культурой.

Канев понравится любящим историю и отдых на природе. Прогулки по берегам Днепра и знакомство с достопримечательностями – идеальная локация для недельного путешествия.

Яблонов, Косовский район

В селе Яблонов стоит ехать, чтобы увидеть уникальный музей "Лесная скульптура", живописный Руширский водопад и высокую гору Лебедин, пишет Karpaty Love .

В музее находится частная коллекция необычных изделий из лесных корней и коры без искусственной обработки, созданных местным мастером Игорем Фартушным.

Недалеко от Яблонева можно увидеть красивый Руширский водопад высотой 4 метра. Увидеть великолепные виды можно с горы Лебедин – самой высокой вершины поселка (803 метра).

Остановиться в Яблоне можно в прекрасном доме с теплым бассейном, чаном, беседкой и мангалом.

Лагерь для взрослых

Если хочется не просто отдохнуть, а полностью перезагрузиться, следует обратить внимание на лагеря для взрослых. Один из таких – Na Nebi Camp в Карпатах. Здесь можно найти новые знакомства и получить незабываемые впечатления.

Отдыхающих ждут:

походы в горы и ночлег на вершине;

подвесные палатки среди деревьев;

рассветы и закаты в Карпатах;

чаны и река;

вечера у костра, гитара;

командные активности, мастер-классы.

Татаров

Для тех, кто хочет спокойного отдыха, может остановиться в Татарове в 30 минутах от Буковеля. Сюда туристы приезжают, чтобы посмотреть на водопад Жанецкий Гук, подняться на гору Хомяк и прогуляться по тихим местам по берегам реки Прут.

Кроме того, любителям истории здесь понравятся музей древностей Татарова и музей гуцульского быта на территории комплекса "Коруна".

Беззаботный отдых поможет создать уютное место жительства с красивыми видами, бассейном и чаном-джакузи.

Шацкие озера

В Шацком национальном природном парке на Волыни можно остановиться на территории озера Песочное, пишет Shatsk . Эта локация известна песчаными пляжами и пологим дном, потому идеально подходит для отдыха с детьми.

Летом озеро хорошо прогревается и почти нет больших волн. Здесь можно остановиться в санатории "Лесная песня" или выбрать усадьбы или коттеджи в селах Мельники или Гаевка.

Для любителей кемпинга возможен отдых с палатками в специально разрешенных местах у леса. Вокруг озера здесь невероятная природа, а в сезон можно собирать белые грибы или рыбачить.

Для незабываемого летнего отпуска совсем не обязательно отправляться за границу. В Украине много мест, где можно отдохнуть среди природы, открыть для себя новые локаций и перезагрузиться.