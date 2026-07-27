Відпочинок на природі й нові емоції допоможуть перезавантажитися. В Україні є чимало місць, де можна провести тиждень. Головне – обрати локацію, яка відповідає вашим бажанням.

Під дописом користувачки Threads Kateryna Syvash українці поділилися багатьма варіантами відпочинку у літню пору.

Куди поїхати влітку на тиждень?

Канів, Черкащина

На Черкащині є затишне місто Канів, розташоване на берегах Дніпра, пише peek. Це місце поєднує в собі красиві краєвиди, багату історію та важливу культурну спадщину.

Однією з головних пам’яток Канева є Національний заповідник імені Тараса Шевченка. Саме тут розташовані музей, меморіальний комплекс і місце поховання українського поета. Відвідування заповідника дозволяє більше дізнатися про життя Шевченка й глибше познайомитися з українською історією та культурою.

Канів сподобається тим, хто любить історію та відпочинок на природі. Прогулянки берегами Дніпра та знайомство із визначними місцями – ідеальна локація для тижневої подорожі.

Яблунів, Косівський район

У селі Яблунів варто їхати, щоб побачити унікальний музей "Лісова скульптура", мальовничий Рушірський водоспад та високу гору Лебедин, пише Karpaty Love.

У музеї знаходиться приватна колекція незвичних виробів з лісового коріння й кори без штучної обробки, які створив місцевий майстер Ігор Фартушний.

Неподалік Яблунева можна побачити красивий Рушірський водоспад заввишки 4 метри. Побачити чудові краєвиди можна з гори Лебедин – найвищої вершини селища (803 метри).

Зупинитися у Яблуневі можна у чудовому будинку з теплим басейном, чаном, альтанкою та мангалом.

Табір для дорослих

Якщо хочеться не просто відпочити, а повністю перезавантажитися, варто звернути увагу на табори для дорослих. Один з таких – Na Nebi Camp у Карпатах. Тут можна знайти нові знайомства й отримати незабутні враження.

На відпочивальників чекають:

походи в гори і ночівля на вершині;

підвісні намети серед дерев;

світанки та заходи сонця в Карпатах;

чани та річка;

вечори біля ватри, гітара;

командні активності, майстер-класи.

Татарів

Для тих, хто хоче спокійного відпочинку, може зупинитися у Татарові, що у 30 хвилинах від Буковелю. Сюди туристи приїжджають, щоб подивитися на водоспад Жанецький Гук, піднятися на гору Хом’як та прогулятися тихими місцями берегами річки Прут.

Крім того, любителям історії тут сподобається музей старожитностей Татарова та музей гуцульського побуту на території комплексу "Коруна".

Безтурботний відпочинок допоможе створити затишне місце проживання з красивими краєвидами, басейном та чаном-джакузі.

Шацькі озера

У Шацькому національному природному парку на Волині можна зупинитися на території озера Пісочне, пише Shatsk. Ця локація відома піщаними пляжами й пологим дном, тому ідеально підходить для відпочинку з дітьми.

Влітку озеро добре прогрівається й майже немає великих хвиль. Тут можна зупинитися у санаторії "Лісова пісня" або ж обрати садиби або котеджі в селах Мельники чи Гаївка.

Для любителів кемпінгу можливий відпочинок з наметами у спеціально дозволених місцях біля лісу. Навколо озера тут неймовірна природа, а в сезон можна збирати білі гриби чи рибалити.

Для незабутньої літньої відпустки зовсім не обов’язково вирушати за кордон. В Україні є чимало місць, де можна відпочити серед природи, відкрити для себе нові локацій та перезавантажитися.