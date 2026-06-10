Путешественница показала сказочный скрытый пляж в Португалии с водопадом и почти без туристов

Пока большинство путешественников отправляются в популярные Лиссабон или Порту, настоящие жемчужины Португалии остаются без внимания массового туриста. Одна из путешественниц раскрыла секретную локацию с невероятными пляжами и скрытым водопадом.

Там можно насладиться природой без лишнего шума. 24 Канал благодаря видео solotravelingjoy в тиктоке расскажет об этом подробнее.

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Чем привлекает путешественников солнечный регион Алгарве в Португалии?

Южное побережье Португалии предлагает путешественникам удивительные альтернативы переполненным европейским курортам, которые большинство иностранцев просто обходят вниманием. Одна из таких локаций, поражающая первозданной природой и спокойствием, расположена в Алгарве.

Алгарве – это удивительный самый южный регион Португалии, простирающийся более чем на 200 километров вдоль побережья Атлантического океана. По данным туристического портала Visit Portugal, этот край славится круглогодичным солнцем, величественными охристыми скалами и золотыми пляжами.

Здесь действительно можно найти все для идеального отдыха – от уютных бухт до ресторанов со свежевыловленными морепродуктами и полей для гольфа мирового класса. Так же и выбор мест для проживания поражает разнообразием.

Самые красивые пейзажи португальского побережья в регионе Алгарве: смотрите видео revdoc_

Самыми популярными точками являются Лагуш на западе и Тавира на востоке. Лагуш привлекает туристов своими золотыми скалами и активной ночной жизнью, тогда как Тавира дарит возможность почувствовать аутентичный, исторический дух Португалии.

Где искать таинственный водопад Queda do Vigario?

Настоящей жемчужиной региона, о которой, впрочем, знают лишь единицы, является уединенный водопад Queda do Vigario. Эта уникальная локация с природным бассейном расположена вблизи живописного села Алте, неподалеку от автомагистрали A2, соединяющей Лиссабон и Алгарве.

Путешественница solotravelingjoy отметила, что открывать для себя Алгарве более чем стоит. А именно эта локация стала одной из ее любимых, ведь является спокойной, скрытой, "и на 100% стоит того, чтобы свернуть с маршрута". Только идти туда лучше утром – когда совсем никого нет.

Уникальные кадры уютного уголка в Агларве: смотрите видео solotravelingjoy

Добавим, что в Алгарве есть еще не одно такое особенное место, которое только и жаждет, чтобы его исследовали. К примеру, пляж Прайя-де-Монте-Клериго (Praia de Monte Clérigo) с полным отсутствием туристической суеты и живописными скалами заповедного парка.

А кто хочет полностью избежать распиаренных локаций, может выбрать отличные альтернативы на западном побережье Португалии. Скажем, местные часто едут в уютный поселок Компорта. Говорят, здесь даже приобрели виллы для летнего отдыха принц Гарри и Меган Маркл.

Также достоин внимания уникальный пляж Одесейше на границе Алгарве и Алентежу, где река Сейше впадает в океан. Благодаря этому отдыхающие могут выбирать между купанием в тихой теплой речной лагуне или в прохладных атлантических волнах.