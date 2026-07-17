В Польше есть курорт, где море нагревается как на Адриатике: что это за уникальное место

Отдых на море в Польше несколько своеобразен, ведь часами сидеть в воде здесь не получится – Балтийское море слишком холодное для этого. Однако выяснилось, что не все побережье такое – есть курорт, где вода прогревается до комфортных +22 градусов.

Где в Польше действительно теплое море?

Балтийское море даже в разгар лета редко прогревается выше отметки +19 градусов. В основном температура воды колеблется в пределах +17 градусов. Но, как сообщает na:Temat, есть один участок на польском побережье, где вода в море такая же теплая, как на морских курортах Западной Европы.

Речь идет о небольшом Пуцкском заливе в южной части Балтийского моря. Главный курортный центр – город Пуцк. Поскольку залив мелководный, вода здесь прогревается быстрее, чем на остальной части побережья, и не смешивается с холодными течениями. Летом температура моря часто составляет +21…+22 градуса, а в сильную жару – даже больше. Кроме того, залив защищен от сильных ветров, поэтому сидеть на берегу здесь всегда комфортно.

За пределами Пуцкского залива холодные течения движутся с глубины к поверхности, поэтому даже при длительной жаре вода не прогревается достаточно.

Где находится Пуцкий залив: карта

Пуцк стал очень популярным местом для семейного отдыха. Туристы даже сравнивают его с отдыхом на побережье Адриатического моря в Хорватии или Черногории.

Отметим, что Пуцкий залив – действительно очень мелководный. На расстоянии десятков метров от берега вода по-прежнему будет по колено. Для отдыха с маленькими детьми – то, что нужно, а вот взрослым придется пройти некоторое расстояние, чтобы добраться до глубины.

Море в Польше / Фото Depositphotos

Пуцк расположен примерно в 35 километрах от Гданьска, а атмосфера здесь значительно спокойнее, чем в Сопоте или Владиславове. В центре города находится Рыночная площадь с уютными кафе и неоготической ратушей. Туристам также стоит посетить готический костел Святых Петра и Павла, построенный еще в VIII веке, и прогуляться по длинной набережной с прекрасным видом на залив.

Поездку на море в Пуцк легко можно совместить с прогулками и посещением соседних городов, поэтому насыщенный отдых здесь гарантирован.