Де у Польщі дійсно тепле море?

Балтійське море навіть у розпал літа рідко прогрівається вище за позначку +19 градусів. Переважно температура води коливається у межах +17 градусів. Але, як розповідає na:Тemat є одна ділянка на польському узбережжі, де вода у морі тепла, як на морських курортах Західної Європи.

Мовиться про невелику Пуцьку затоку у південній частині Балтійського моря. Головний курортний центр – місто Пуцьк. Оскільки затока мілководна, то вода тут прогрівається швидше, ніж на решті узбережжя і не перемішується з холодними течіями. Влітку температура моря часто становить +21…+22 градуси, а у сильну спеку – навіть більше. Крім того, затока захищена від сильних вітрів, тож сидіти на березі тут завжди комфортно.

За межами Пуцької затоки холодні течії рухаються з глибини до поверхні, тож навіть у тривалу спеку вода не прогрівається достатньо.

Де розташована Пуцька затока: карта

Пуцьк став дуже популярним місцем для сімейного відпочинку. Туристи навіть порівнюють його з відпочинком біля Адріатичного моря у Хорватії чи Чорногорії.

Зауважимо, що Пуцька затока – дійсно дуже мілководна. На відстані десятків метрів від берега вода і далі буде по коліна. Для відпочинку з малими дітьми – те, що треба, а от дорослим треба буде пройтися, щоб дістатися глибини.

Море у Польщі / Фото Depositphotos

Пуцьк розташований приблизно за 35 кілометрів від Гданська, а атмосфера тут значно спокійніша, ніж у Сопоті чи Владиславові. У центрі міста є Ринкова площа з затишними кафе і неоготичною ратушею. Туристам також варто завітати у готичний костел Святих Петра і Павла, який збудували ще у 8 столітті та прогулятися довгою набережною з красивим краєвидом на затоку.

Поїздку на море у Пуцьк легко можна поєднати з прогулянками та відвідуванням сусідніх міст, тож насичений відпочинок тут гарантований.