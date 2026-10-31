Удивительная осень на горе Баба Род: о ней знают даже не все львовяне

Осенью Львов особенно прекрасен, когда деревья становятся желто-багряными. Насладиться этой красотой можно с высоты горы Баба Род – малоизвестного места, откуда открывается живописная панорама Львова.

Отсюда хорошо виден Высокий Замок, парк Знесения, район Подзамче, Замарстинов и Збоища, пишет 24 Канал. Гора Баба Род станет прекрасным местом для осенней прогулки, фотосессии или небольшого пикника с видом на город.

Почему интересна гора Баба Род во Львове?

Гора расположена между улицами Старознесенской и Полевой, а ее высота составляет 294 метра. Это место имеет древнюю историю. Когда-то здесь находилось славянское капище, посвященное Роду и Рожанице, а также городище. Позже, уже в христианские времена, неподалеку возвели церковь Вознесения.

Сегодня на вершине установлены памятный крест и государственный флаг Украины, посвященный Дню Независимости. Отсюда открывается вид на различные районы Львова, а также хорошо просматривается Высокий Замок.

Как добраться до горы Баба Род?

Чтобы найти это место, нужно доехать до отеля Kavalier Boutique. Далее следует спуститься по улице к скульптуре Богородицы, повернуть налево и подняться по тропинке на гору.

На вершине можно полюбоваться осенней панорамой Львова, сделать фотографии на фоне города или устроить небольшой пикник. Особенно живописной гора становится в период, когда окружающие деревья покрываются золотыми и багряными листьями.

Где находится гора Баба Род: смотрите на картах