Дивовижна осінь на горі Баба Род: про неї знають навіть не всі львів'яни

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Звідси добре видно Високий Замок, парк Знесіння, район Підзамче, Замарстинів та Збоїща, пише 24 Канал. Гора Баба Род стане чудовим місцем для осінньої прогулянки, фотосесії чи невеликого пікніка з краєвидом на місто.

Чим цікава гора Баба Род у Львові?

Гора розташована між вулицями Старознесенською та Польовою, а її висота становить 294 метри. Це місце має давню історію. Колись тут було слов’янське капище, присвячене Роду та Рожаниці, а також городище. Пізніше, вже за християнських часів, неподалік звели церкву Вознесіння.

Сьогодні на вершині встановлені пам’ятний хрест і державний прапор України, який присвятили Дню Незалежності. Звідси відкривається краєвид на різні райони Львова, а також добре проглядається Високий Замок.

Як дістатися до гори Баба Род?

Щоб знайти цю локацію, потрібно доїхати до готелю Kavalier Boutique. Далі слід спуститися вулицею до скульптури Богородиці, повернути ліворуч і піднятися стежкою на гору.

На вершині можна помилуватися осінньою панорамою Львова, зробити фотографії на тлі міста або влаштувати невеликий пікнік. Особливо мальовничою гора стає в період, коли навколишні дерева вкриваються золотим і багряним листям.

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Де розташована гора Баба Род: дивіться на картах