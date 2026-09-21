Где во Львове найти настоящую осеннюю атмосферу: топ 5 мест для прогулок и красивых фото

Когда город покрывается золотой листвой, привычные львовские места приобретают совершенно иной облик. В такие дни не хочется сидеть дома – самое время отправиться в парки и природные уголки, чтобы насладиться первыми прохладными днями и осенними пейзажами города.

В издании "Фотографии старого Львова" представлена подборка из 5 мест, где Львов особенно красиво выглядит осенью.

Где во Львове найти настоящую осеннюю атмосферу?

Стрыйский парк

Адрес: вход с улицы Парковой

Стрыйский парк – одна из крупнейших и самых известных зеленых зон Львова. Его создание началось в 1887 году, а концепция и планировка связаны с садово-парковым архитектором Арнольдом Рерингом. Территория парка занимает более 50 гектаров и построена с учетом естественного рельефа.

Нижняя часть плавно переходит в верхнюю террасу, где в 1894 году проходила Краевая выставка. Это событие в свое время сделало парк одной из важных городских достопримечательностей. Впрочем, осенью главная особенность Стрыйского парка не его история, а природа. Клены, каштаны, буки, дубы и липы меняют цвет и образуют над аллеями золотисто-красное лиственное покрытие.

Осень в Стрыйском парке / инстаграм lviv.travel

В нижней части парка расположено Лебединое озеро, а неподалеку оранжерея, история которой также связана с концом 19 века. Это место подойдет для долгой неспешной прогулки, осенней фотосессии или отдыха на скамейке.

Парк имени Ивана Франко

Адрес: улица Университетская, 1

Еще одна локация расположена практически в центре города. Парк имени Ивана Франко позволяет ненадолго отдохнуть от шумных улиц и оказаться среди старых деревьев и извилистых аллей. Его история уходит корнями в 16 век. В разные периоды эта территория была связана с землями патрицианских семей, езуитским садом, а с конца 18 века стала общественным городским парком.

Осень в парке имени Ивана Франко / инстаграм yaryna555

В 19 веке его ландшафт перепланировал городской садовник Карл Бауэр. Сегодня парк отличается пологими склонами, вековыми деревьями, извилистыми дорожками и ротондой.

Шевченковский гай

Адрес: улица Чернеча гора, 1

Для тех, кто хочет совместить осеннюю прогулку с украинской историей и народной архитектурой, одним из вариантов является музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого, известный как Шевченковский гай. Скансен был основан в 1971 году. Его территория занимает 36,6 гектара, а сама экспозиция построена в виде своеобразных этнографических микросел.

Здесь представлены традиции строительства различных регионов Украины: Бойковщины, Лемковщины, Гуцульщины, Буковины, Покутья, Подолья, Закарпатья и Львовщины. На территории музея собрано более 120 памятников народной архитектуры. Среди них есть жилые и хозяйственные постройки, кузницы, мельницы и деревянные церкви.

Шевченковская роща осенью: смотреть видео

Особое место занимает бойковская церковь 18 века из села Кривка. Осенью деревянные постройки, холмы и деревья вокруг них создают особую картину. Золотой лиственный покров сочетается с домами, плетеными заборами, стогами сена и старинными церквями.

Парк "Знесение"

Адрес: вход с улицы Качали, 5а

Региональный ландшафтный парк "Знесиння" отличается от классических городских парков своим более естественным характером. Он был основан в 1991 году, а его основная территория занимает 312,1 гектара. Парк расположен на системе львовских холмов. Здесь находятся горы Стефана, Льва, Баба и Хомец.

Парк "Знесиння" осенью / инстаграм lviv1256

Вместо длинных ровных аллей – тропинки с подъемами и спусками, за которыми открываются новые виды. На территории обустроены смотровые площадки, пешеходные и велосипедные маршруты. Также здесь находятся горы Льва и Баба Род, старинные церкви и Шевченковская роща.

Осенью парк особенно выразительно выглядит после дождя. Влажная разноцветная листва, туман над холмами и силуэты городских крыш создают атмосферные пейзажи.

Ботанический сад ЛНУ

Адрес: улица Марка Черемшины, 44

Что еще можно сделать для осенней прогулки – это посетить Ботанический сад Львовского национального университета имени Ивана Франко. Его история началась раньше, чем может показаться: первый университетский ботанический сад заложили еще в 1852 году на территории бывшего сада отцов-тринитариев.

Ботанический сад осенью: смотреть видео

В 1911 году университет приобрел участок на Цетнеровке – нынешней улице Марка Черемшины, 44. Сегодня ботанический сад состоит из двух территорий: около 2 гектаров на улице Кирилла и Мефодия и 16,5 гектара на улице Черемшины. На более крупном участке расположены основные коллекции растений и современный оранжерейный комплекс.

В оранжереях выращивают более 1500 видов тропических и субтропических культур, а под открытым небом можно увидеть многочисленные декоративные деревья и кустарники. При посещении важно учитывать график работы ботанического сада. У него действует специальный режим доступа, проводятся дни открытых дверей, а также организуются экскурсии по предварительной записи.