Видання "Фотографії старого Львова" зібрало підбірку 5 місць, де Львів особливо красиво виглядає восени.

Де у Львові шукати справжню осінню атмосферу?

Стрийський парк

Адреса: вхід із вулиці Паркової

Стрийський парк – одна з найбільших і найвідоміших зелених зон Львова. Його створення розпочалося у 1887 році, а концепція та планування пов'язані з садово-парковим архітектором Арнольдом Рьорінґом. Територія парку займає понад 50 гектарів і побудована з урахуванням природного рельєфу.

Нижня частина поступово переходить у верхню терасу, де у 1894 році проходила Крайова виставка. Ця подія свого часу зробила парк однією з важливих міських атракцій. Втім, восени головна особливість Стрийського парку не його історія, а природа. Клени, каштани, буки, дуби та липи змінюють колір і утворюють над алеями золотисто-червоне листяне покриття.

Осінь у Стрийському парку / інстагарм lviv.travel

У нижній частині парку розташоване Лебедине озеро, а неподалік оранжерея, історія якої також пов'язана з кінцем 19 століття. Це місце підійде для довгої неспішної прогулянки, осінньої фотосесії або відпочинку на лавці.

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Парк імені Івана Франка

Адреса: вулиця Університетська, 1

Ще одна локація розташована практично в центрі міста. Парк імені Івана Франка дає змогу ненадовго відійти від гамірних вулиць і опинитися серед старих дерев та звивистих алей. Його історія сягає 16 століття. У різні періоди ця територія була пов'язана із землями патриціанських родин, єзуїтським садом, а з кінця 18 століття стала публічним міським парком.

Осінь у парку імені Івана Франка / інстаграм yaryna555

У 19 столітті його ландшафт перепланував міський садівник Карл Бауер. Сьогодні парк вирізняється м'якими схилами, віковими деревами, звивистими доріжками та ротондою.

Шевченківський гай

Адреса: вулиця Чернеча гора, 1

Для тих, хто хоче поєднати осінню прогулянку з українською історією та народною архітектурою, одним із варіантів є музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, відомий як Шевченківський гай. Скансен заснували у 1971 році. Його територія займає 36,6 гектара, а сама експозиція побудована як своєрідні етнографічні мікросела.

Тут представлені традиції будівництва різних регіонів України: Бойківщини, Лемківщини, Гуцульщини, Буковини, Покуття, Поділля, Закарпаття та Львівщини. На території музею зібрано понад 120 пам'яток народної архітектури. Серед них є житлові та господарські споруди, кузні, млини й дерев'яні церкви.

Шевченківський гай восени: дивитись відео

Окреме місце займає бойківська церква 18 століття із села Кривка. Восени дерев'яні будівлі, пагорби та дерева навколо них створюють особливу картину. Золотий листяний покрив поєднується з хатами, плетеними парканами, стогами сіна та старовинними церквами.

Парк "Знесіння"

Адреса: вхід із вулиці Качали, 5а

Регіональний ландшафтний парк "Знесіння" відрізняється від класичних міських парків своїм природнішим характером. Його заснували у 1991 році, а основна територія займає 312,1 гектара. Парк розташований на системі львівських пагорбів. Тут є гори Стефана, Лева, Баба та Хомець.

Парк "Знесіння" восени / інстаграм lviv1256

Замість довгих рівних алей – стежки з підйомами та спусками, за якими відкриваються нові краєвиди. На території облаштовані оглядові майданчики, пішохідні та велосипедні маршрути. Також тут розташовані гори Лева і Баба Род, старовинні церкви та Шевченківський гай.

Восени особливо виразно парк виглядає після дощу. Вологе різнокольорове листя, туман над пагорбами та силуети міських дахів створюють атмосферні пейзажі.

Ботанічний сад ЛНУ

Адреса: вулиця Марка Черемшини, 44

Ще одне місце для осінньої прогулянки – це Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка. Його історія почалася раніше, ніж може здатися: перший університетський ботанічний сад заклали ще у 1852 році на території колишнього саду отців Тринітаріїв.

Ботанічний сад восени: дивитись відео

У 1911 році університет придбав ділянку на Цетнерівці – нинішній вулиці Марка Черемшини, 44. Сьогодні ботанічний сад складається з двох територій: близько 2 гектарів на вулиці Кирила і Мефодія та 16,5 гектара на вулиці Черемшини. На більшій ділянці розташовані основні колекції рослин та сучасний оранжерейний комплекс.

В оранжереях вирощують понад 1500 видів тропічних і субтропічних культур, а просто неба можна побачити численні декоративні дерева та кущі. Для відвідування важливо враховувати графік роботи ботанічного саду. Він має спеціальний режим доступу, проводить дні відкритих дверей, а також організовує екскурсії за попереднім записом.