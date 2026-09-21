Видання "Фотографії старого Львова" зібрало підбірку 5 місць, де Львів особливо красиво виглядає восени.
Де у Львові шукати справжню осінню атмосферу?
- Стрийський парк
- Адреса: вхід із вулиці Паркової
Стрийський парк – одна з найбільших і найвідоміших зелених зон Львова. Його створення розпочалося у 1887 році, а концепція та планування пов'язані з садово-парковим архітектором Арнольдом Рьорінґом. Територія парку займає понад 50 гектарів і побудована з урахуванням природного рельєфу.
Нижня частина поступово переходить у верхню терасу, де у 1894 році проходила Крайова виставка. Ця подія свого часу зробила парк однією з важливих міських атракцій. Втім, восени головна особливість Стрийського парку не його історія, а природа. Клени, каштани, буки, дуби та липи змінюють колір і утворюють над алеями золотисто-червоне листяне покриття.
Осінь у Стрийському парку / інстагарм lviv.travel
У нижній частині парку розташоване Лебедине озеро, а неподалік оранжерея, історія якої також пов'язана з кінцем 19 століття. Це місце підійде для довгої неспішної прогулянки, осінньої фотосесії або відпочинку на лавці.
- Парк імені Івана Франка
- Адреса: вулиця Університетська, 1
Ще одна локація розташована практично в центрі міста. Парк імені Івана Франка дає змогу ненадовго відійти від гамірних вулиць і опинитися серед старих дерев та звивистих алей. Його історія сягає 16 століття. У різні періоди ця територія була пов'язана із землями патриціанських родин, єзуїтським садом, а з кінця 18 століття стала публічним міським парком.
Осінь у парку імені Івана Франка / інстаграм yaryna555
У 19 столітті його ландшафт перепланував міський садівник Карл Бауер. Сьогодні парк вирізняється м'якими схилами, віковими деревами, звивистими доріжками та ротондою.
- Шевченківський гай
- Адреса: вулиця Чернеча гора, 1
Для тих, хто хоче поєднати осінню прогулянку з українською історією та народною архітектурою, одним із варіантів є музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, відомий як Шевченківський гай. Скансен заснували у 1971 році. Його територія займає 36,6 гектара, а сама експозиція побудована як своєрідні етнографічні мікросела.
Тут представлені традиції будівництва різних регіонів України: Бойківщини, Лемківщини, Гуцульщини, Буковини, Покуття, Поділля, Закарпаття та Львівщини. На території музею зібрано понад 120 пам'яток народної архітектури. Серед них є житлові та господарські споруди, кузні, млини й дерев'яні церкви.
Шевченківський гай восени: дивитись відео
Окреме місце займає бойківська церква 18 століття із села Кривка. Восени дерев'яні будівлі, пагорби та дерева навколо них створюють особливу картину. Золотий листяний покрив поєднується з хатами, плетеними парканами, стогами сіна та старовинними церквами.
- Парк "Знесіння"
- Адреса: вхід із вулиці Качали, 5а
Регіональний ландшафтний парк "Знесіння" відрізняється від класичних міських парків своїм природнішим характером. Його заснували у 1991 році, а основна територія займає 312,1 гектара. Парк розташований на системі львівських пагорбів. Тут є гори Стефана, Лева, Баба та Хомець.
Парк "Знесіння" восени / інстаграм lviv1256
Замість довгих рівних алей – стежки з підйомами та спусками, за якими відкриваються нові краєвиди. На території облаштовані оглядові майданчики, пішохідні та велосипедні маршрути. Також тут розташовані гори Лева і Баба Род, старовинні церкви та Шевченківський гай.
Восени особливо виразно парк виглядає після дощу. Вологе різнокольорове листя, туман над пагорбами та силуети міських дахів створюють атмосферні пейзажі.
- Ботанічний сад ЛНУ
- Адреса: вулиця Марка Черемшини, 44
Ще одне місце для осінньої прогулянки – це Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка. Його історія почалася раніше, ніж може здатися: перший університетський ботанічний сад заклали ще у 1852 році на території колишнього саду отців Тринітаріїв.
Ботанічний сад восени: дивитись відео
У 1911 році університет придбав ділянку на Цетнерівці – нинішній вулиці Марка Черемшини, 44. Сьогодні ботанічний сад складається з двох територій: близько 2 гектарів на вулиці Кирила і Мефодія та 16,5 гектара на вулиці Черемшини. На більшій ділянці розташовані основні колекції рослин та сучасний оранжерейний комплекс.
В оранжереях вирощують понад 1500 видів тропічних і субтропічних культур, а просто неба можна побачити численні декоративні дерева та кущі. Для відвідування важливо враховувати графік роботи ботанічного саду. Він має спеціальний режим доступу, проводить дні відкритих дверей, а також організовує екскурсії за попереднім записом.