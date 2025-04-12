6 атмосферных локаций в Киеве, которые должен увидеть каждый

Киев – это город, который сочетает в себе современность с историей. Каждый уголок в украинской столице имеет свой характер и особую атмосферу. Аутентичных мест для уютных прогулок в этом городе более чем достаточно.

О том, где погулять в столице, рассказывает 24 Канал. Если вы планируете путешествие в Киев впервые, то просто обязаны увидеть эти места.

К теме Куда не стоит ехать на отдых в мае, чтобы не потерять отпуск

Андреевский спуск

Андреевский спуск – это одно из самых романтичных и колоритных мест Киева. Здесь вы увидите старинную брусчатку, художников с картинами, сувенирные лавки и невероятный вид на Подол. Андреевский спуск красив в любое время года. Даже если вы были здесь зимой, то обязательно прогуляйтесь еще весной, ведь это место будет иметь совсем другую атмосферу.



Андреевский спуск – замечательное место для прогулки / Фото "Хмарочос"

Владимирская горка

С Андреевского спуска можно пешком пройтись до другой атмосферной локации – Владимирской горки. В парке есть смотровая площадка на Днепр, Левый берег и Трухановский остров. Вечером вид становится еще более волшебный, ведь город сияет тысячами огней. На Владимирскую горку стоит прийти с любимым человеком, чтобы сполна ощутить романтическую атмосферу.

Весной в парке особенно красиво, ведь можно насладиться цветением магнолий.



Владимирская горка во время дождя / Фото "Город Кия"

Ботанический сад имени Николая Гришко

Здесь точно стоит побывать весной. Если в Ужгород на сакуры не удалось поехать, то полюбоваться розовым цветом можно в Ботаническом саду имени Гришко. Это один из крупнейших ботанических садов в Европе, поэтому здесь можно увидеть не только сакуры, но и экзотические растения, которые не присущи для украинского климата.



Ботанический сад Гришко богат разнообразной флорой / Фото с фейсбук-страницы ботсада

Оболонская набережная

Оболонь – это относительно молодой район города, поэтому здесь очень удобно гулять. Есть велодорожки, разнообразные кафе и зоны для пикников. Если вы любите бегать – то это идеальное место. Вид на Днепр добавит еще и эстетического удовольствия.



Оболонская набережная / Фото kyivmaps

Печерск

Это центральный и один из самых дорогих районов столицы. Именно здесь расположен Майдан Независимости, просторный Крещатик с модными бутиками, Киево-Печерская Лавра и другие популярные места. На Печерске исторические сооружения гармонично сочетаются с современными небоскребами. В этом районе можно почувствовать старинный и современный дух Киева.



Печерский район Киева / Фото nastyaaperebeii

Золотые ворота

Золотые ворота – это настоящий символ Киева. Их построили еще во времена Ярослава Мудрого, а после полного разрушения восстановили в 1982 году. Сейчас Золотые ворота являются одним из древнейших датированных сооружений в Восточной Европе. Именно поэтому вы должны их увидеть во время путешествия в Киев. У Золотых ворот можно почувствовать настоящий дух Киевской Руси.



Золотые ворота вечером / Фото "Город Кия"

Киев – это город, в который сложно не влюбиться. Он завораживает своей архитектурой, масштабами и ритмом жизни. Если вы еще не открыли для себя все уголки, о которых мы рассказали, то самое время это сделать.