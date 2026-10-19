Более 210 тысяч украинцев путешествовали с Join UP! Украина в течение лета 2026 года. За это время изменились предпочтения туристов, выросла стоимость зарубежного отдыха, а задержки поездов повлияли на выбор транспорта. Туроператор поделился итогами сезона и рассказал, какие направления украинцы выбирают на эту зиму.

Как изменилось бронирование туров?

В начале лета ситуация на Ближнем Востоке повлияла на туристический рынок и авиаперевозки. Из-за роста цен на авиационное топливо увеличилась стоимость перелетов, а для части пакетных туров туроператоры начали вводить топливные доплаты. Их размер менялся в зависимости от стоимости топлива.

На фоне неопределенности в июне туристы не спешили планировать отдых. Однако с середины лета спрос начал восстанавливаться, и все больше путешественников осуществляли бронирование туров непосредственно перед поездкой, ожидая более выгодных предложений. Самым активным месяцем стал июль.

Какие зарубежные направления были самыми популярными и сколько стоили туры?

Летом 2026 года Турция стала лидером по количеству бронирований, опередив Египет, который был на первом месте в прошлом году. В число самых популярных направлений также вошли Греция, Болгария, Испания, Черногория, Тунис, Кипр и Албания. Изменился и состав пятерки лидеров: Испания заменила Черногорию. В 2025 году в топ-5 входили Египет, Турция, Греция, Болгария и Черногория.

Турция стала лидером по количеству бронирований летом 2026 года / фото Canva

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Средняя стоимость зарубежного пакетного тура составляла от 29 800 гривен, или около 620 евро на одного туриста. Это на 8,6% больше, чем в прошлом году. Стартовые цены на туры при размещении двух человек в одном номере были такими:

Турция от 14 750 гривен на человека;

Египет от 19 950 гривен;

Греция от 20 120 гривен;

Черногория от 21 400 гривен;

Испания от 34 450 гривен.

Семьи с детьми чаще всего выбирали Болгарию, Египет, Грецию и Турцию. Среди популярных курортов были Солнечный Берег, Хургада, Марса-Алам, Шарм-эль-Шейх и Ираклион – Херсониссос.

Как изменился транспорт для путешествий и где украинцы отдыхали в Украине?

Основным аэропортом для украинских туристов, отправлявшихся за границу, оставался Кишинев. На него пришлось более половины вылетов. А вот популярность польских аэропортов снизилась: доля Жешува сократилась с 12% в прошлом году до 6,7% этим летом, а Варшавы с 5% до 2,3%.

Основным аэропортом для украинских туристов остается Кишинев / фото Simiprof

В августе на планы путешественников также повлияли массовые задержки поездов из-за рисков для безопасности. Из-за роста вероятности опоздания на самолет туристы чаще выбирали организованные автобусные трансферы в аэропорты. В целом автобусные туры также пользовались спросом благодаря более доступной стоимости. Основными городами отправления стали Киев, Львов, Запорожье, Харьков и Ужгород.

На внутреннем туристическом рынке самым популярным оставался запад Украины. Большинство поездок длилось 2 – 3 дня, а отдых на оздоровительных курортах от 7 до 14 дней. Средняя стоимость тура составляла около 14 тысяч гривен на человека.

При выборе отелей туристы отдавали предпочтение комплексам с различными услугами на одной территории. Больше всего их интересовали СПА, бассейны, питание и детская анимация. Также увеличилось количество бронирований в отелях, где разрешено проживание с домашними животными.

Куда украинцы планируют ехать зимой?

Среди зимних направлений наибольшее количество бронирований в настоящее время приходится на Египет. Туристов привлекают доступные цены и удобные рейсы из соседних стран. Также растет интерес к экзотическим путешествиям, а именно на вьетнамский остров Фукуок и Занзибар.