От Черного моря до Италии: куда ездили в отпуск Сталин, Муссолини и другие жестокие диктаторы

Они оставили после себя репрессии, войны и тысячи человеческих жертв, но при этом любили отдохнуть после очередных жестоких приказов. Издание Daily Mail рассказало, где проводили свой отпуск самые известные диктаторы мира.

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Куда ездили в отпуск диктаторы?

Иосиф Сталин, Советский Союз

Сталин и его преступления хорошо известны украинцам. Пока миллионы людей умирали от искусственного голода, лидер Коммунистической партии СССР отдыхал на берегу Черного моря. У диктатора были виллы в Грузии и России. Он построил зеленый дом, который почти не виден с воздуха, у горного озера Рица, окруженного густыми лесами. Также у диктатора были виллы в городе Гагра, из окон которой открывался невероятный вид на море, и в Сочи. Именно в этих местах Сталин любил проводить летние месяцы.

Интересно, что всего у лидера СССР было 5 курортных домиков, и ни один из чиновников не знал, где именно останавливается Сталин и его семья.

Озеро Рица в Абхазии / Фото Адгура Тания

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Иосиф Броз Тито, Югославия

Враг Сталина Иосип Броз Тито, под жестким руководством которого возникла могучая Югославия, имел летнюю резиденцию на берегу озера Блед. Из ее окон открывался вид на остров с средневековой церковью, который стал визитной карточкой Словении. В этом живописном месте Тито принимал других президентов, а затем возил их в национальный парк на охоту.

Сейчас резиденция Тито функционирует как четырехзвездный бутик-отель Vila Bled, а озеро Блед стало популярным туристическим местом, привлекающим иностранцев в разное время года.

Бывшая резиденция Иосифа Броза Тито на берегу озера Блед / Фото Vila Bled

Николае Чаушеску, Румыния

Румынский диктатор и его жена Николае и Елена Чаушеску имели охотничью резиденцию Paltinu высоко в Карпатах возле знаменитой трассы Трансфагарашан. Чаушеску приказал построить резиденцию как частное место для отдыха и своего любимого хобби – охоты на черных коз.

Чаушеску также владел элитным домом на черноморском курорте Нептун, где проводил не менее месяца каждое лето.

Бенито Муссолини, Италия

Фашистский диктатор Италии Муссолини совмещал отдых с пропагандой, поэтому для отпуска в основном выбирал итальянские курорты. Любимые места Муссолини – побережье Адриатического моря и озеро Гарда. В холодное время года диктатор ездил в горы, чтобы заняться зимними видами спорта. Его фотография с обнаженным торсом на санях посреди снега в Апеннинах стала известна на весь мир.

Муссолини любил отдыхать у озера Гарда / Фото Depositphotos

Саддам Хусейн, Ирак

Французскую Ривьеру обожают не только миллионеры и знаменитости, но и диктаторы. Известный на весь мир своими преступлениями президент Ирака Саддам Хусейн имел виллу на холмах города Грасс недалеко от Канн. Летняя резиденция диктатора имела каскадные террасы, бассейн и располагалась посреди оливковых рощ. После того как ООН ввела санкции против Хусейна, имущество семьи было заморожено, и вилла начала приходить в упадок. Сейчас ее стены покрыты граффити, окна выбиты, а вместо роскошного сада – сорняки.