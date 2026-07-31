Не Барселона и не Мадрид: 5 мест, где отдыхают местные испанцы

В Испании есть места, где отдых до сих пор протекает в более спокойном ритме и сохраняет местный колорит – без толп и излишней туристической суеты. Среди них выделяются города и побережья со своими маленькими открытиями, которые и создают их особую атмосферу.

В Испании есть места, где слово "отпуск" до сих пор звучит спокойнее, чем "туристический сезон" в Барселоне или на Майорке, и именно это делает их особенно привлекательными, пишет Travel off Path. Такие места сочетают в себе море, историю и местную кухню без толп, которые обычно превращают популярные курорты в сплошную суматоху.

Где отдыхают испанцы?

В Испании для местных жителей есть пять таких направлений – Сан-Себастьян, Хихон, Портоколом, Санлукар-де-Баррамеда и Ла-Корунья. У каждого из них свой ритм: от гастрономической столицы на севере до рыбацких портов и городов, где пляж начинается почти у старого центра.

Почему привлекает Сан-Себастьян?

Сан-Себастьян по праву считается одним из самых живописных городов северной Испании. Расположенный на побережье Бискайского залива в Стране Басков, он привлекает путешественников широкими песчаными пляжами, элегантной набережной и очаровательным историческим центром.

Город также известен как гастрономическая столица региона. Здесь находится одно из самых больших в мире количеств ресторанов, отмеченных звездами "Мишлен", а из местных деликатесов обязательно стоит попробовать пинчос, закуску "гильда" и традиционное блюдо из краба – тшангурро.

Особый колорит Сан-Себастьяну придает старый район Parte Vieja, где узкие улочки, старинная архитектура, уютные винные бары и небольшие лавки создают неповторимую атмосферу баскского города.

Почему Хихон считают более спокойной альтернативой?

Хихон, расположенный на северном побережье Испании, остается одним из тех городов, что еще не заполонили толпы туристов. Здесь преобладают местные жители, поэтому на улицах чаще можно услышать испанский или астурийский язык, чем английский.

Сердцем города является исторический район Симадевилья с узкими улочками, аутентичными тавернами и богатым рыбацким наследием. Не менее популярен и пляж Сан-Лоренсо, который славится широкой береговой линией, живописной набережной и красивыми историческими зданиями.

Благодаря прохладным водам Атлантического океана Хихон становится прекрасным местом для летнего отдыха, особенно во время сильной жары.

Что примечательно в Портоколоме и Санлукар-де-Баррамеда?

Портоколом на восточном побережье Майорки – живописный рыбацкий городок, который славится одним из наиболее хорошо сохранившихся природных портов острова. Вдоль гавани раскинулись разноцветные дома, уютные рестораны и кафе, а совсем рядом расположена бухта Кала Марсаль с кристально чистой бирюзовой водой и сосновыми деревьями. Чтобы полюбоваться невероятными панорамами, стоит отправиться к маяку Эль-Фаро. Отсюда открывается один из самых красивых закатов на Майорке, а сочетание моря, тихой гавани и живописных пейзажей создает особую атмосферу этого места. Санлукар-де-Баррамеда – еще одно популярное направление среди самих испанцев, особенно жителей Андалусии. Несмотря на оживленный летний сезон, здесь значительно спокойнее, чем на известных курортах Марбельи или Малаги. Больше всего отдыхающих привлекает пляж Бахо-де-Гия, куда часто приезжают жители Севильи. Курорт известен непринужденной атмосферой, большим количеством ресторанов и насыщенной ночной жизнью. Во время визита также стоит увидеть крепость Кастильо-де-Сантьяго, построенную в XV веке, и прогуляться по историческому району Баррио-Альто с его традиционными белыми домами.

Почему удивит Ла-Корунья?

Ла-Корунья в регионе Галисия – город, где гармонично сочетаются морской отдых, история и архитектура. Его часто называют "Стеклянным городом" из-за домов с характерными застекленными балконами, которые красиво отражают солнечный свет.

Всего в нескольких минутах ходьбы от площади Пласа-де-Мария-Пита находится пляж Плайя-дель-Орсан – один из самых популярных городских пляжей региона. От него вдоль побережья тянется живописная набережная, ведущая к Башне Геркулеса – самому древнему в мире римскому маяку, который работает до сих пор.

Сочетание современного города, просторных пляжей и уникальной исторической достопримечательности делает Ла-Корунью одним из самых интересных направлений для путешествия по северной Испании.