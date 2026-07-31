В Іспанії є місця, де відпустка досі звучить тихіше за туристичний сезон у Барселоні чи на Майорці, і саме це робить їх особливо привабливими, пише Travel off Path. Такі локації поєднують море, історію та локальну кухню без натовпів, які зазвичай перетворюють популярні курорти на суцільну метушню.

Де відпочивають іспанці?

В Іспанії для місцевих є п’ять таких напрямків – Сан-Себастьян, Хіхон, Портоколом, Санлукар-де-Баррамеда та Ла-Корунья. У кожного з них свій ритм: від гастрономічної столиці на півночі до рибальських портів і міст, де пляж починається майже біля старого центру.

Чим приваблює Сан-Себастьян?

Сан-Себастьян заслужено називають одним із наймальовничіших міст північної Іспанії. Розташований на узбережжі Біскайської затоки в Країні Басків, він приваблює мандрівників широкими піщаними пляжами, елегантною набережною та чарівним історичним центром.

Місто також відоме як гастрономічна столиця регіону. Тут працює одна з найбільших у світі кількостей ресторанів зі зірками Michelin, а серед місцевих смаколиків обов’язково варто спробувати пінчос, закуску "гільда" та традиційну страву з краба txangurro.

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Особливий колорит Сан-Себастьяну надає старий район Parte Vieja, де вузькі вулички, старовинна архітектура, затишні винні бари та невеликі крамниці створюють неповторну атмосферу баскського міста.

Чому Хіхон вважають спокійнішою альтернативою?

Хіхон, розташований на північному узбережжі Іспанії, залишається одним із тих міст, які ще не заполонили натовпи туристів. Тут переважають місцеві жителі, тож на вулицях частіше можна почути іспанську чи астурійську мову, ніж англійську.

Серцем міста є історичний район Сімадевілья з вузькими вуличками, автентичними тавернами та багатою рибальською спадщиною. Не менш популярний і пляж Сан-Лоренсо, який славиться широкою береговою лінією, мальовничою набережною та красивими історичними будівлями.

Завдяки прохолодним водам Атлантичного океану Хіхон стає чудовим місцем для літнього відпочинку, особливо під час сильної спеки.

Що особливого в Портоколомі та Санлукар-де-Баррамеда?

Портоколом на східному узбережжі Майорки – мальовниче рибальське містечко, яке славиться одним із найкраще збережених природних портів острова. Уздовж гавані простягнулися кольорові будинки, затишні ресторани й кафе, а зовсім поруч розташована бухта Кала Марсаль із кришталево чистою бірюзовою водою та сосновими деревами. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Soleado | Mediterranean Studio (@soleadostudio) За неймовірними панорамами варто вирушити до маяка Ель-Фаро. Звідси відкривається один із найкрасивіших заходів сонця на Майорці, а поєднання моря, тихої гавані та мальовничих краєвидів створює особливу атмосферу цього місця. Санлукар-де-Баррамеда – ще один популярний напрямок серед самих іспанців, особливо жителів Андалусії. Попри жвавий літній сезон, тут значно спокійніше, ніж на відомих курортах Марбельї чи Малаги. Найбільше відпочивальників приваблює пляж Бахо-де-Гія, куди часто приїжджають мешканці Севільї. Курорт відомий невимушеною атмосферою, великою кількістю ресторанів і насиченим вечірнім життям. Під час візиту також варто побачити фортецю Кастільйо-де-Сантьяго, збудовану у XV столітті, та прогулятися історичним районом Барріо-Альто з його традиційними білими будинками. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sanlucar De barrameda (@sanlucardebarrameda)

Чим здивує Ла-Корунья?

Ла-Корунья в регіоні Галісія – місто, де гармонійно поєднуються морський відпочинок, історія та архітектура. Його часто називають "Скляним містом" через будинки з характерними заскленими балконами, які красиво відбивають сонячне світло.

Усього за кілька хвилин ходьби від площі Пласа-де-Марія-Піта розташований пляж Плайя-дель-Орсан – один із найпопулярніших міських пляжів регіону. Від нього вздовж узбережжя тягнеться мальовнича набережна, що веде до Вежі Геркулеса – найдавнішого у світі римського маяка, який досі працює.

Поєднання сучасного міста, просторих пляжів і унікальної історичної пам'ятки робить Ла-Корунью одним із найцікавіших напрямків для подорожі північною Іспанією.