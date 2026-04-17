Где отдохнуть в Хорватии в высокий сезон: украинцы рассекретили лучшие курорты

В разгар летнего сезона Хорватия оказывается среди самых популярных пляжных направлений в Европе – с бирюзовым морем, сосновыми побережьями и старинными городами. Впрочем, вместе с жарким солнцем появляются и толпы туристов. Поэтому стоит знать места, где можно наслаждаться адриатическим побережьем без лишнего шума.

В соцсети Threads украинцы поделились собственными впечатлениями об отдыхе в Хорватии и рассказали о лучших локациях для отдыха в этой стране.

Где отдохнуть на море в Хорватии?

Пользовательница соцсети @notes_and_adventures, которая живет в Хорватии, советует в высокий сезон выбирать для отдыха острова, потому что материковая часть Хорватии очень переполнена туристами. Идеальным решением станет живописный остров Хвар с невероятными видами, вкусной едой и пляжами без скопления отдыхающих. Правда, цены на острове немного дороже. Но для тех, кому важна приватность, это лучший вариант.

В то же время популярный курортный город Макарска летом просто кишит туристами. Чтобы найти себе место на пляже, надо приходить еще на рассвете. После 10 часов утра – это точно не то место, где можно почувствовать тишину и идиллию.

Вот так выглядит пляж в Макарской летом / Фото @ks.semenenko

Украинцы также советовали:

поселок Башка-Вода, а особенно собачий пляж, где людей меньше;

средневековый Сплит с удивительной архитектурой. Идеально подойдет для компании девушек. Здесь обязательно надо посетить пляж Kasjuni – до него можно дойти пешком за 40 минут через живописный сосновый парк, или заехать на такси за 6 евро;

городок Бол на острове Брач. Добраться можно паромом из Сплита;

спокойный город Каштела.

Что нужно знать перед поездкой в Хорватию?

Туристический путеводитель Lonely Planet назвал несколько фактов о Хорватии, которые полезно знать туристам. В частности, валюта в стране – евро, а карточкой можно рассчитаться почти везде. В ресторанах принято оставлять чаевые в размере не менее 10% от суммы чека. Вода из-под крана пригодна для питья, поэтому можно носить с собой бутылку и наполнять ее в фонтанчиках.

Для купания стоит взять с собой специальную обувь, ведь большинство пляжей в Хорватии галечные или каменистые.

