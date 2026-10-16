Эти направления похожи на Мальдивы, но стоят дешевле: некоторые из них находятся в Европе

Чтобы окунуться в атмосферу райского острова, не обязательно ехать на Мальдивы. В разных уголках мира есть места с прозрачной водой, белоснежными пляжами и уединенными курортами, где отдых может оказаться гораздо более доступным.

Издание Travel + Leisure собрало 9 альтернатив, которые рекомендуют туристические эксперты.

Какие острова подойдут для отдыха среди тропических пейзажей?

Шарм-эль-Шейх, Египет

Это одно из направлений, которое стоит рассмотреть любителям прозрачной воды, коралловых рифов и роскошных отелей. Шарм-эль-Шейх известен возможностями для дайвинга и сноркелинга, спокойным морем и разнообразной морской флорой и фауной. Отдых здесь может обойтись значительно дешевле, чем на Мальдивах, даже несмотря на роскошный формат курорта.

Шарм-эль-Шейх, Египет / фото Canva

Рангироа, Французская Полинезия

Туристам, которые мечтают о Французской Полинезии, но считают Бора-Бора слишком дорогим направлением, стоит обратить внимание на остров Рангироа. По словам консультанта Travel + Leisure Джима Оджериноса, здесь есть бунгало над водой, ярко-голубые лагуны, белоснежные пляжи и ощущение уединения. Но отдых здесь может оказаться значительно доступнее, чем на более популярных курортах региона.

Бокас-дель-Торо, Панама

Карибский архипелаг Бокас-дель-Торо подойдет тем, кто ищет уединенный тропический отдых без долгого путешествия к Индийскому океану. Он также известен биолюминесцентными заливами и какао-фермами. Сочетание необычных природных явлений и уединения делает его интересной альтернативой Мальдивам.

Бокас-дель-Торо, Панама / фото Canva

Сейшельские острова

Сейшелы привлекают туристов уединенными пляжами, спокойным морем и предсказуемой погодой. Но минусом является цена: это по-прежнему дорогое направление, поэтому стоимость поездки зависит от выбора отеля.

Какие европейские острова подойдут для спокойного отдыха?

Мали-Лошинь, Хорватия

Тем, кому не обязательно жить в бунгало над океаном, стоит обратить внимание на Мали-Лошинь на южном побережье хорватского острова Лошинь. Консультант Travel + Leisure Кристин Чемберс, которая дважды посещала остров, особо отмечает чистоту местной воды. Лошинь также называют "островом жизненной силы" из-за оздоровительной культуры и природного окружения. Здесь вместо масштабной курортной застройки можно найти небольшие бутики и местные кафе.

Мали-Лошинь, Хорватия / фото Canva

Паксос, Греция

В отличие от популярных Санторини и Миконоса, греческий остров Паксос сохраняет спокойную атмосферу и избегает масштабной гостиничной застройки. Кристин Чемберс впервые побывала здесь во время однодневной поездки с Корфу, а в следующем году вернулась на более длительный отдых. Большинство туристов останавливаются в частных домах или небольших арендованных квартирах.

Местная гавань принимает преимущественно парусники и небольшие лодки. По словам эксперта, это помогает сохранять прозрачность воды. Ограниченное паромное сообщение с Корфу также способствует тому, что остров остается тихим и не слишком многолюдным.

Какие тропические направления предлагают отдых за меньшие деньги?

Фиджи

Фиджи – это один из вариантов для тех, кто мечтает о частном острове, но хочет потратить меньше, чем на Мальдивах. Это направление идеально подойдет парам, которые ищут романтическую атмосферу, прозрачную воду и уединение. Иногда поездка на Фиджи может обойтись примерно в два раза дешевле, чем отдых на Мальдивах.

Фиджи / фото Canva

Маврикий

Маврикий сочетает белоснежные пляжи и бирюзовые лагуны с пешеходными маршрутами, гольфом и разнообразной кухней. Поэтому остров подойдет тем, кто хочет не только отдыхать у моря, но и попробовать другие занятия. Стоимость проживания здесь обычно ниже, чем на многих аналогичных курортах Мальдив.

Занзибар, Танзания

Занзибар привлекает ярко-голубым морем, белыми песчаными пляжами и романтическими курортами. Остров имеет и культурные особенности: здесь можно познакомиться с наследием суахили, посетить плантации специй и увидеть Стоун-Таун – исторический город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Занзибар, Танзания / фото Canva