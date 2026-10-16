Видання Travel + Leisure зібрало 9 альтернатив, які рекомендують туристичні експерти.

Які острови підійдуть для відпочинку серед тропічних краєвидів?

Шарм-ель-Шейх, Єгипет

Це один із напрямків, який варто розглянути любителям прозорої води, коралових рифів і розкішних готелів. Шарм-ель-Шейх відомий можливостями для дайвінгу та снорклінгу, спокійним морем і різноманітним морським життям. Відпочинок тут може коштувати значно менше, ніж на Мальдівах, навіть попри розкішний формат курорту.

Шарм-ель-Шейх, Єгипет / фото Canva

Рангіроа, Французька Полінезія

Туристам, які мріють про Французьку Полінезію, але вважають Бора-Бора надто дорогим напрямком, варто звернути увагу на острів Рангіроа. За словами консультанта Travel + Leisure Джима Оджеріноса, тут є бунгало над водою, яскраво-блакитні лагуни, білосніжні пляжі та відчуття усамітнення. Але відпочинок може бути помітно доступнішим, ніж на популярніших курортах регіону.

Бокас-дель-Торо, Панама

Карибський архіпелаг Бокас-дель-Торо підійде тим, хто шукає відокремлений тропічний відпочинок без довгої подорожі до Індійського океану. Він також відомий біолюмінесцентними затоками та какао-фермами. Поєднання незвичайних природних явищ і усамітнення робить його цікавою альтернативою Мальдівам.

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Бокас-дель-Торо, Панама / фото Canva

Сейшельські острови

Сейшели приваблюють туристів відокремленими пляжами, спокійним морем і передбачуваною погодою. Але мінусом є ціна: це все ще дорогий напрямок, тому вартість подорожі залежить від вибору готелю.

Які європейські острови підійдуть для спокійного відпочинку?

Малі-Лошинь, Хорватія

Тим, кому не обов'язково жити в бунгало над океаном, варто розглянути Малі-Лошинь на південному узбережжі хорватського острова Лошинь. Консультантка Travel + Leisure Крістін Чемберс, яка відвідувала острів двічі, особливо відзначає чистоту місцевої води. Лошинь також називають "островом життєвої сили" через оздоровчу культуру та природне оточення. Тут замість масштабної курортної забудови можна знайти невеликі бутики та місцеві кафе.

Малі-Лошинь, Хорватія / фото Canva

Паксос, Греція

На відміну від популярних Санторіні та Міконоса, грецький острів Паксос зберігає спокійну атмосферу та уникає масштабної готельної забудови. Крістін Чемберс вперше побувала тут під час одноденної поїздки з Корфу, а наступного року повернулася на довший відпочинок. Більшість туристів зупиняються у приватних будинках або невеликих орендованих помешканнях.

Місцева гавань приймає переважно вітрильники та невеликі човни. За словами експертки, це допомагає зберігати прозорість води. Обмежене поромне сполучення з Корфу також сприяє тому, що острів залишається тихим і не надто людним.

Які тропічні напрямки пропонують відпочинок за менші гроші?

Фіджі

Фіджі – це один із варіантів для тих, хто мріє про приватний острів, але хоче витратити менше, ніж на Мальдівах. Цей напрямок ідеально підійде парам, які шукають романтичну атмосферу, прозору воду та усамітнення. Іноді подорож на Фіджі може коштувати приблизно вдвічі дешевше за відпочинок на Мальдівах.

Фіджі / фото Canva

Маврикій

Маврикій поєднує білосніжні пляжі та бірюзові лагуни з пішохідними маршрутами, гольфом і різноманітною кухнею. Тому острів підійде тим, хто хоче не лише відпочивати біля моря, а й спробувати інші заняття. Вартість проживання тут зазвичай нижча, ніж на багатьох аналогічних курортах Мальдів.

Занзібар, Танзанія

Занзібар приваблює яскраво-блакитним морем, білими піщаними пляжами та романтичними курортами. Острів має і культурні особливості: тут можна познайомитися зі спадщиною суахілі, відвідати плантації спецій і побачити Стоун-Таун – історичне місто зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Занзібар, Танзанія / фото Canva