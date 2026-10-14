Как рассказала Инес Сантос в материале для Daily Mirror, во время путешествия по южной Апулии она постоянно сравнивала этот регион с Амальфитанским побережьем.

Чем Апулия напоминает Амальфитанское побережье?

Оба региона подходят для отдыха у моря, прогулок по старинным городкам и знакомства с местной кухней. Однако между ними есть существенное отличие: Амальфитанское побережье известно скалами и городами на горных склонах, тогда как Апулия преимущественно равнинная. Благодаря этому исследовать ее проще, без постоянных подъемов и переполненных смотровых площадок.

Где находится регион Апулия: смотреть на картах

Одним из самых приятных открытий для журналистки стал Отранто на побережье Адриатического моря. Это самый восточный город Италии с укрепленным историческим центром, ресторанами и видами на голубую воду. Здесь можно было гулять, не стараясь постоянно обходить толпы туристов.

Город имеет греческие и византийские культурные влияния. В Отрантском соборе также хранятся останки 800 мучеников – жертв трагедии 1480 года, когда османские войска убили сотни местных жителей, отказавшихся отречься от христианской веры.

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Еще одно известное место региона – Альберобелло, где насчитывается более 1400 традиционных каменных домиков-трулли с белыми стенами и коническими крышами. Город имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако его центральные улицы переполнены посетителями, ресторанами и сувенирными лавками.

Альберобелло / фото TripAdvisor

Чтобы увидеть более тихую часть Альберобелло, Инес советует пройти в жилой район Рионе-Ая-Пиккола. Здесь люди до сих пор живут в традиционных трулли, а туристов значительно меньше. По мнению журналистки, даже в популярных местах Апулии можно найти уютные уголки, если немного отойти от основных маршрутов.

Где дешевле отдыхать: в Апулии или на Амальфитанском побережье?

Амальфитанское побережье считается дорогим туристическим направлением, особенно в таких городах, как Позитано, Амальфи и Равелло. Расходы на проживание и рестораны здесь могут быть значительными. Апулия также не является чисто бюджетным направлением, особенно в разгар лета. Однако, по наблюдениям Инес, здесь проще вкусно поесть без больших затрат.

Например, в Отранто сытные панини и блюда из морепродуктов стоили примерно 12 евро или меньше. На Амальфитанском побережье найти такие предложения сложнее, ведь туристы часто платят больше за расположение заведения и вид.

Что попробовать в Апулии?

Оба региона известны блюдами из свежих морепродуктов, овощами, оливковым маслом и вином, однако у каждого есть свои кулинарные особенности. В Апулии широко используют оливковое масло, помидоры, миндаль, корнеплоды и местные сыры. Среди самых известных блюд — орекьетте, небольшие макароны в форме ушек, которые традиционно подают с брокколи рабе, и буррата – мягкий сыр со сливочной начинкой.

Орекьетте / фото Canva

В прибрежных ресторанах подают осьминогов, мидии и свежевыловленную рыбу. Амальфитанское побережье больше всего ассоциируется с лимонами. Их используют в десертах, напитках и соленых блюдах. Среди местных гастрономических символов — лимонный десерт делиция аль лимоне и ликер лимончелло.

Какой регион Италии лучше выбрать для отдыха?

Инес Сантос отметила, что путешествие в Апулию не изменило ее отношения к Амальфитанскому побережью. Оно остается впечатляющим направлением благодаря скалам, колоритным городкам и знаменитым панорамам. Однако Апулия может стать лучшим выбором для тех, кто ищет более спокойную атмосферу, красивые пляжи, исторические города и аутентичные гастрономические впечатления.