Исследование туристического поведения украинцев, проведенное Gradus Research по заказу BRAND UKRAINE и Государственного агентства по развитию туризма, показало: 66 % опрошенных совершили хотя бы одну поездку по Украине за последние 12 месяцев.

Какие направления выбирают чаще всего?

Осень открывает возможности не только для традиционных туристических маршрутов. По словам организатора туров Юлии Веселовской, в сентябре и первой половине октября особенно привлекательными становятся Карпаты, Закарпатье, Прикарпатье, Львовщина и Буковина.

В Карпатах осенью можно совместить прогулки по горам с гастрономическими турами и грибными маршрутами. Буковину экспертка рекомендует тем, кто хочет открыть для себя менее раскрученное направление. Например, можно посетить Черновцы, а оттуда отправиться в горы.

Когда в конце октября и в ноябре становится холоднее, формат отдыха также меняется. В этот период можно обратить внимание на Трускавец, Сходницу и Закарпатье с их термальными комплексами, чанами и SPA.

Сколько стоит осеннее путешествие?

Популярность коротких поездок частично объясняется их доступностью. По данным Gradus, 42% украинцев выбирают поездки продолжительностью 2 – 3 дня. По словам Юлии Веселовской, однодневные маршруты по Карпатам могут стоить около 850 – 1000 гривен.

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Поездки из Киева с проживанием стоят от 1500 до 2500 гривен, а четырехдневный тур с проживанием, минимальным питанием и экскурсиями около 7000 гривен.

Перед бронированием стоит проверить, что именно входит в стоимость! Питание, входные билеты и дополнительные экскурсии могут оплачиваться отдельно.

Однако главная причина путешествий для многих украинцев остается не только туристической. Чаще всего поездки нужны, чтобы отдохнуть от стресса: так ответили 54% участников исследования.