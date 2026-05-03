Без долгих поездок: где классно провести выходные в Киевской области
Киевская область имеет десятки локаций для отдыха, которые сочетают природу, историю и современные туристические пространства. Всего за 1 –2 часа от столицы можно попасть к местам с панорамными видами на Днепр, древними городищами или большими парками.
Украинцы на платформе тредс поделились подборкой локаций в Киевской области, которые стоит посетить тем, кто хочет интересно провести выходные, отдохнуть на природе или устроить однодневное путешествие недалеко от столицы. В комментариях пользователи вспоминали как популярные туристические места, так и менее известные уголки для прогулок.
Где можно отдохнуть на выходных в Киевской области?
Одной из самых часто называемых локаций стал Витачев – село с живописными видами на Днепр и холмами, которое давно стало популярным среди любителей закатов и фотосессий. Несмотря на небольшие размеры, эта местность имеет чрезвычайно древнюю историю и считается одним из старейших населенных пунктов Украины, рассказывает "Украина Инкогнита".
Первые письменные упоминания о Витачеве датируются еще 10 веком. По свидетельствам византийского императора Константина Багрянородного, здесь существовал один из крупнейших портов на Днепре. В древнерусские времена Витачев имел статус города и играл важную роль в торговых и политических связях.
Сегодня рядом с селом сохранились следы древнего городища и древнего порта, который когда-то принимал суда. Археологические исследования, начавшиеся еще в 10 веке, продолжаются и сейчас, открывая новые страницы истории этой территории. Особое внимание туристов привлекает высокий берег Каневского водохранилища, где расположено древнее городище.
На вершине также стоит деревянная часовня – одна из визитных карточек Витачева, ставшая популярной среди путешественников и фотографов. Рядом советовали также посетить Триполье, Стайки и Халепье, где расположены одни из самых высоких круч Киевщины.
Среди любимых мест для прогулок пользователи называли Межигорье, Бучанский парк, Ирпенскую набережную и парк "Александрия" в Белой Церкви. Последний многие называют настоящим украшением области и идеальным местом для семейного отдыха.
Для отдыха с детьми украинцы советовали обратить внимание на Ясногородку, где работает экопарк, страусиная ферма, бассейн, канатный парк и глемпинг. Также упоминали зоопарк "12 месяцев", "Золотой фазан" и ферму Sheepland, где можно провести день среди природы и животных.
Любителям необычных маршрутов рекомендовали посетить Васильковские Карпаты, ландшафтный парк "Буки", замок-музей Радомысль и музей под открытым небом в Переяславе.
Какие еще локации стоит посетить в Киевской области?
Сейчас идеальное время, чтобы посетить волшебные дворцы Киевщины. Например, один из лучше всего сохранившихся дворянских домов является вилла графини Натальи Уваровой в Ворзеле, построена в 1902 году, а впоследствии приобретена дочерью мецената Федора Терещенко. Она отличается живописной архитектурой: здесь башенка, декоративная резьба, ухоженная парковая зона.
Или же, на Фастовщине в селе Томашовка сохранился дворец Хоецких в стиле модерн, построенный в 1903 – 1910 годах. Здание отличается асимметричными объемами, балконами с деревянной резьбой и сочетанием камня и дерева, присущим той эпохе.
