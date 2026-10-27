Не только Египет: топ-10 направлений, где осень не мешает пляжному отдыху
Осень не обязательно означает конец пляжного сезона. В некоторых странах в октябре еще можно купаться в море, а в ноябре наслаждаться солнечными днями и прогулками без летней жары.
Британское издание The Independent составило список из 10 направлений для путешествий в октябре и ноябре.
Где в Европе еще можно насладиться теплой погодой?
1. Севилья, Испания
- Средняя дневная температура: в октябре 26,6 градуса тепла, в ноябре 20 градусов тепла.
Севилья подойдет тем, кто хочет совместить теплую погоду с прогулками по историческому городу. Здесь можно посетить дворец Алькасар с садами, кафедральный собор с башней Хиральда и Золотую башню Торре-дель-Оро. Для неспешного отдыха стоит выбрать парк Марии Луизы со знаменитой площадью Испании или набережную реки Гвадалквивир.
2. Валлетта, Мальта
- Средняя дневная температура: в октябре 24,3 градуса тепла, в ноябре 20,7 градуса тепла.
Столица Мальты привлекает исторической архитектурой, старинными укреплениями и видами на гавань. Среди главных достопримечательностей: собор Святого Иоанна, форт Сент-Эльмо и дворец Великого магистра. На набережной расположены рестораны, кафе и магазины в зданиях бывших складов XVIII века.
3. Сардиния, Италия
- Средняя дневная температура: в октябре около 22 градусов тепла, а в ноябре до 23 градусов тепла.
Сардиния известна своими пляжами, бирюзовой водой и живописными городами. В октябре можно посетить побережье Коста-Смеральда и бухту Кала-Голорице, а также осмотреть Альгеро и Бозу с их средневековой архитектурой. Для прогулок на природе подойдут национальные парки Асинара и Дженнардженту.
4. Кипр
- Средняя дневная температура: в октябре в Пафосе 26,4 градуса тепла, в ноябре 22,4 градуса тепла.
Кипр подойдет тем, кто хочет совместить отдых на побережье с историческими экскурсиями. Здесь можно увидеть Царские гробницы, замок Колосси и руины древнего города Курион. А в деревнях Омодос и Лефкара туристы могут познакомиться с местными традициями и кухней. В ноябре температура моря в районе Пафоса в среднем составляет около 22 градусов тепла, хотя погода не каждый день будет подходящей для пляжа.
5. Алгарве, Португалия
- Средняя дневная температура: в октябре около 23 градусов тепла, в ноябре – 19,4 градуса тепла.
Южный регион Португалии известен длинными песчаными пляжами, скалистыми берегами и уютными городками. Здесь можно отдыхать на побережье или отправиться в поход по маршруту Виа-Алгарвиана, который проходит через внутренние районы региона. В городе Фару стоит прогуляться по старому центру и посетить Часовню Костей. В ноябре Алгарве больше подходит для экскурсий и прогулок, чем для гарантированного пляжного отдыха.
6. Родос, Греция
- Средняя дневная температура: в октябре 25,3 градуса тепла, в ноябре около 20 градусов тепла.
Родос сочетает пляжи Эгейского моря с богатой историей. Старый город острова внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: здесь сохранились средневековые укрепления и археологические памятники. Для пляжного отдыха можно рассмотреть Линдос и Фалираки. В октябре здесь еще комфортно совмещать море с экскурсиями, тогда как в ноябре стоит быть готовыми к более прохладным дням.
Куда отправиться за пределы Европы?
7. Оаху, Гавайи, США
- Средняя дневная температура: в октябре около 27 градусов тепла, в ноябре до 26 градусов тепла.
Оаху привлекает тропической природой, белыми пляжами и возможностью совместить отдых у океана со знакомством с городом. В Гонолулу, столице штата Гавайи, городская атмосфера сочетается с океанскими пейзажами. Среди известных пляжей: Вайкики и Ланикай. Также можно посетить ранчо Куалоа, где снимались оригинальные фильмы "Парк Юрского периода".
8. Маврикий
- Средняя дневная температура: в октябре 26,9 градуса тепла на севере острова, в ноябре 28,1 градуса тепла.
Маврикий подойдет для отпуска с пляжами, теплой водой и водными развлечениями. Здесь можно заниматься дайвингом, сноркелингом, плаванием и кататься на каяках. Если захочется сменить пляжную атмосферу, стоит посетить национальный парк "Ущелья Черной реки" с тропическими лесами или природный парк Казела.
В ноябре температура воды остается комфортной для купания, но начинается теплый сезон с повышением влажности и постепенным увеличением количества осадков. Показатели температуры могут отличаться в зависимости от части острова.
9. Кейптаун, Южная Африка
- Средняя дневная температура: в октябре и ноябре около 22 градусов тепла.
В октябре в Кейптауне начинается весна. Город привлекает сочетанием пляжей, художественных кварталов и природных ландшафтов. Можно посетить набережную V&A Waterfront, район Кемпс-Бэй и квартал Бо-Каап. Для любителей природы подойдут ботанический сад Кирстенбош и пешеходные маршруты на Столовую гору и Лайонс-Хед, откуда открываются прекрасные виды на город.
10. Рио-де-Жанейро, Бразилия
- Средняя дневная температура: в октябре около 26 градусов тепла, в ноябре 22,4 градуса.
В Рио-де-Жанейро весной Южного полушария постепенно теплеет в преддверии летнего сезона. Среди мест, которые стоит посетить, – статуя Христа-Спасителя, район Лапа с его ночной жизнью и квартал Санта-Тереза. Город также известен пляжами Копакабана и Ипанема.
Какие направления выбрать в зависимости от бюджета?
- Самые бюджетные направления: Севилья, Родос, Сардиния и Алгарве. Осенью здесь можно найти более выгодные предложения по проживанию.
- Средний бюджет: Кипр и Мальта – это варианты для тех, кто хочет совместить теплую погоду, море и экскурсии.
- Дорогие направления: Гавайи, Маврикий, Кейптаун и Рио-де-Жанейро. Путешествия сюда обычно обходятся дороже из-за дальних перелетов и расходов на проживание.