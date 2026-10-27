Не только Египет: топ-10 направлений, где осень не мешает пляжному отдыху

Британское издание The Independent составило список из 10 направлений для путешествий в октябре и ноябре.

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Где в Европе еще можно насладиться теплой погодой?

1. Севилья, Испания

Средняя дневная температура: в октябре 26,6 градуса тепла, в ноябре 20 градусов тепла.

Севилья подойдет тем, кто хочет совместить теплую погоду с прогулками по историческому городу. Здесь можно посетить дворец Алькасар с садами, кафедральный собор с башней Хиральда и Золотую башню Торре-дель-Оро. Для неспешного отдыха стоит выбрать парк Марии Луизы со знаменитой площадью Испании или набережную реки Гвадалквивир.

2. Валлетта, Мальта

Средняя дневная температура: в октябре 24,3 градуса тепла, в ноябре 20,7 градуса тепла.

Столица Мальты привлекает исторической архитектурой, старинными укреплениями и видами на гавань. Среди главных достопримечательностей: собор Святого Иоанна, форт Сент-Эльмо и дворец Великого магистра. На набережной расположены рестораны, кафе и магазины в зданиях бывших складов XVIII века.

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3. Сардиния, Италия

Средняя дневная температура: в октябре около 22 градусов тепла, а в ноябре до 23 градусов тепла.

Сардиния известна своими пляжами, бирюзовой водой и живописными городами. В октябре можно посетить побережье Коста-Смеральда и бухту Кала-Голорице, а также осмотреть Альгеро и Бозу с их средневековой архитектурой. Для прогулок на природе подойдут национальные парки Асинара и Дженнардженту.

4. Кипр

Средняя дневная температура: в октябре в Пафосе 26,4 градуса тепла, в ноябре 22,4 градуса тепла.

Кипр подойдет тем, кто хочет совместить отдых на побережье с историческими экскурсиями. Здесь можно увидеть Царские гробницы, замок Колосси и руины древнего города Курион. А в деревнях Омодос и Лефкара туристы могут познакомиться с местными традициями и кухней. В ноябре температура моря в районе Пафоса в среднем составляет около 22 градусов тепла, хотя погода не каждый день будет подходящей для пляжа.

5. Алгарве, Португалия

Средняя дневная температура: в октябре около 23 градусов тепла, в ноябре – 19,4 градуса тепла.

Южный регион Португалии известен длинными песчаными пляжами, скалистыми берегами и уютными городками. Здесь можно отдыхать на побережье или отправиться в поход по маршруту Виа-Алгарвиана, который проходит через внутренние районы региона. В городе Фару стоит прогуляться по старому центру и посетить Часовню Костей. В ноябре Алгарве больше подходит для экскурсий и прогулок, чем для гарантированного пляжного отдыха.

6. Родос, Греция

Средняя дневная температура: в октябре 25,3 градуса тепла, в ноябре около 20 градусов тепла.

Родос сочетает пляжи Эгейского моря с богатой историей. Старый город острова внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: здесь сохранились средневековые укрепления и археологические памятники. Для пляжного отдыха можно рассмотреть Линдос и Фалираки. В октябре здесь еще комфортно совмещать море с экскурсиями, тогда как в ноябре стоит быть готовыми к более прохладным дням.

Куда отправиться за пределы Европы?

7. Оаху, Гавайи, США

Средняя дневная температура: в октябре около 27 градусов тепла, в ноябре до 26 градусов тепла.

Оаху привлекает тропической природой, белыми пляжами и возможностью совместить отдых у океана со знакомством с городом. В Гонолулу, столице штата Гавайи, городская атмосфера сочетается с океанскими пейзажами. Среди известных пляжей: Вайкики и Ланикай. Также можно посетить ранчо Куалоа, где снимались оригинальные фильмы "Парк Юрского периода".

8. Маврикий

Средняя дневная температура: в октябре 26,9 градуса тепла на севере острова, в ноябре 28,1 градуса тепла.

Маврикий подойдет для отпуска с пляжами, теплой водой и водными развлечениями. Здесь можно заниматься дайвингом, сноркелингом, плаванием и кататься на каяках. Если захочется сменить пляжную атмосферу, стоит посетить национальный парк "Ущелья Черной реки" с тропическими лесами или природный парк Казела.

В ноябре температура воды остается комфортной для купания, но начинается теплый сезон с повышением влажности и постепенным увеличением количества осадков. Показатели температуры могут отличаться в зависимости от части острова.

9. Кейптаун, Южная Африка

Средняя дневная температура: в октябре и ноябре около 22 градусов тепла.

В октябре в Кейптауне начинается весна. Город привлекает сочетанием пляжей, художественных кварталов и природных ландшафтов. Можно посетить набережную V&A Waterfront, район Кемпс-Бэй и квартал Бо-Каап. Для любителей природы подойдут ботанический сад Кирстенбош и пешеходные маршруты на Столовую гору и Лайонс-Хед, откуда открываются прекрасные виды на город.

10. Рио-де-Жанейро, Бразилия

Средняя дневная температура: в октябре около 26 градусов тепла, в ноябре 22,4 градуса.

В Рио-де-Жанейро весной Южного полушария постепенно теплеет в преддверии летнего сезона. Среди мест, которые стоит посетить, – статуя Христа-Спасителя, район Лапа с его ночной жизнью и квартал Санта-Тереза. Город также известен пляжами Копакабана и Ипанема.

Какие направления выбрать в зависимости от бюджета?