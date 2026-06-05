Забудьте об Ибице и Марбелье: где в Испании скрывается настоящий карибский рай

Пока большинство туристов выбирает переполненные курорты, опытные путешественники открывают для себя новые места. Так, в Испании есть уголок, который порадует невероятной бирюзовой водой, уютными бухтами и средневековыми городками без лишней суеты.

С официальным началом лета многие стремятся вырваться на отдых под теплое солнце, даже несмотря на то, что температура в некоторых регионах Европы бьет рекорды. Как сообщает Mirror, привычки туристов заметно меняются: многие отдыхающие отворачиваются от переполненных южноевропейских курортов в пользу скрытых жемчужин.

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Почему путешественникам советуют забыть об Ибице?

Один из популярных аккаунтов в TikTok активно призывает путешественников изменить привычные маршруты и отказаться от поездок на Ибицу или в Марбелью. Авторы видеоролика демонстрируют потрясающий прибрежный город на фоне живописного пляжа с кристально чистой водой, которая выглядит так, будто ее перенесли прямо из Карибского бассейна.

Для тех, кто захочет отдохнуть от пляжного релакса, этот регион предлагает средневековые города и замки, а также прибрежные пешеходные тропы с невероятными видами.

Коста-Брава – одно из самых красивых направлений в Испании с кристально чистой водой, скрытыми пляжами, волшебными средневековыми деревнями, живописными прибрежными прогулками и потрясающими видами на Средиземное море,

– отмечает автор видео в описании.

Вместо Ибицы стоит выбрать Коста-Брава: смотрите видео

Блогер убежден, что эта локация способна подарить незабываемые эмоции каждому гостю, поэтому настоятельно советует внести ее в планы на будущее путешествие.

Если вы планируете отпуск в Испании, добавьте Коста-Браву в свой список желаний,

– добавляет он в подписи к публикации.

Какие курорты Коста-Брава стоит выбрать для отдыха?

Благодаря большой протяженности побережья, путешественники имеют огромный выбор мест для остановки в соответствии со своими планами. Если вам по душе уютный поселок с каменистыми бухтами и нетронутой водой, идеальным выбором станет Калелья-де-Палафружель (Calella de Palafrugell).

Еще одно удивительное место – Тосса-де-Мар (Tossa de Mar), известно своим прекрасно сохранившимся средневековым старым городом, окруженным крепостной стеной, возвышающейся прямо над золотистым пляжем.

Тем временем Кадакес (Cadaqués) предлагает более богемную атмосферу, ведь когда-то он был пристанищем для выдающегося художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

Для тех, кто ищет более динамичного и шумного отдыха, прекрасно подойдет Льорет-де-Мар (Lloret de Mar) – оживленный центр ночной жизни, аквапарков и пакетных туров.



Калелья-де-Палафружель – уютный поселок с каменистыми бухтами / Фото pexels

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Когда лучше всего планировать путешествие на побережье?

Если вы решили выбрать это направление для своего следующего отпуска, то так называемые "переходные" месяцы – май, июнь и сентябрь – в целом считаются идеальным временем для поездки. В этот период вода уже теплая и комфортная для купания, а наплыв туристов значительно меньше.

Зато летние месяцы, июль и август, является самым горячим сезоном, который привлекает огромные толпы и вызывает пробки на дорогах. Зимний период, что длится с ноября по март, приносит с собой холодную погоду, из-за чего многие прибрежные рестораны и отели закрывают свои двери до весны.

Обратите внимание! Коста-Брава, что в переводе означает "Дикий берег", – это скалистый и впечатляющий участок побережья в Каталонии, на северо-востоке Испании. Она простирается от города Бланес до французской границы и славится своими драматическими скалами, уютными бухтами и тесной связью с Сальвадором Дали.

Где искать лучшие альтернативы переполненным испанским курортам?

В поисках спокойного отдыха без толп, путешественники все чаще отказываются от раскрученных направлений в пользу уютных уголков. Отличным примером является живописный городок Тосса-де-Мар, расположенный неподалеку от Барселоны. Здесь можно найти удивительную бухту Кала Пола с кристально чистой водой и скалами, которая по своей красоте не уступает знаменитой Майорке.

Для тех, кто стремится полностью изменить привычные маршруты и избежать переполненных пляжей Ибицы или Бенидорма, пригодятся советы бывшего жителя страны. Он рекомендует обратить внимание на зеленый и спокойный регион Коста-Бланка, в частности на Аликанте, Хавеа и Алтеа. Кроме того, сориентироваться в выборе безопасного и комфортного побережья поможет рейтинг лучших испанских пляжей с "Голубым флагом", где собраны уникальные локации от диких скалистых арок в Галисии до спокойных семейных бухт на Менорке и Лансароте.