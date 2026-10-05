В Украине сезон активности змей, как правило, длится до октября. Гадюки постепенно готовятся к зимовке, поэтому их уже не так часто можно встретить на открытых участках. Однако в теплую погоду пресмыкающиеся могут оставаться активными и позже. Подробнее о том, где в октябре можно встретить гадюку на природе, расскажет 24 Канал.

Где в октябре можно увидеть гадюку?

Лесные поляны и опушки

Это одни из самых типичных мест, где можно встретить гадюку. Пресмыкающихся привлекают хорошо прогретые солнцем поляны, вырубки и границы между лесом и открытой территорией. Например, в национальном парке "Сколевские Бескиды" гадюку можно увидеть на полянах и опушках с густыми кустарниками.

Тропы и открытые солнечные участки

В прохладное время года гадюка может выползать из укрытия на открытые места, чтобы погреться. Поэтому встреча возможна прямо на лесной или полевой тропе, особенно если ее поверхность хорошо нагревается солнцем.

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В октябре стоит быть особенно внимательными после прохладной ночи, ведь в первой половине дня пресмыкающееся может искать место, чтобы погреться.

Болота, торфяники и влажные луга

Гадюка обыкновенная хорошо себя чувствует во влажных природных биотопах. Поэтому еще одно место, где ее можно увидеть осенью, – окрестности болот, торфяников и влажных лугов.

Гадюка в осеннем лесу / Фото Depositphotos

Карпаты

Горные маршруты также не стоит считать полностью безопасными от встречи со змеями в октябре. Гадюки обитают в Карпатах и могут встречаться на лесных полянах, опушках, каменистых участках и других хорошо прогретых местах.

Степные склоны, балки и заросли

На юге и востоке Украины условия для встречи с гадюками несколько иные. Здесь могут встречаться степная гадюка и гадюка Никольского. Эти змеи любят сухие склоны, балки, заросли кустарников и другие места, где есть укрытие и возможность погреться.

Степная гадюка – редкий вид, но все же стоит быть осторожным.

Камни, пни и поваленные деревья

Осенью змеи постепенно ищут места для зимовки, поэтому могут прятаться под камнями, поваленными деревьями, в старых пнях и густых зарослях. Именно поэтому не стоит вслепую просовывать руки под бревна или в кучу веток при сборе грибов.

Если вы увидели гадюку на тропинке, лучше всего просто остановиться и дать ей возможность отползти. Не нужно пытаться отгонять ее палкой или ловить – большинство укусов происходит именно из-за неосторожного контакта с животным.

Встреча с гадюкой в октябре – вполне возможна, особенно в теплые солнечные дни. Поэтому, отправляясь в лес или в горы, нужно не только смотреть под ноги, но и не трогать руками места, где змея может прятаться.