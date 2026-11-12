Не оправдают ожиданий: 8 популярных направлений, которых рекомендуется избегать в 2027 году

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В новом рейтинге Fodor’s No List 2027 эксперты назвали 8 популярных направлений, которых лучше избегать в следующем году. Среди них – известные европейские курорты, а также экзотические места в Азии и Африке.

Из-за большого количества посетителей в этих местах растет объем застройки, распространяется краткосрочная аренда жилья и т. д. Кроме того, цены на недвижимость становятся недоступными для местных жителей.

На самом деле туризм может быть важным источником дохода для местной экономики и способствовать сохранению культурного наследия. Однако неконтролируемый рост числа путешественников способен уничтожить именно то, что их привлекает.

Какие туристические направления лучше обходить стороной?

Албанскую Ривьеру. Популярность побережья привела к активному строительству отелей и апартаментов в живописных местах. Однако зимой и в межсезонье эти новые объекты остаются пустыми. Эксперты советуют обращать внимание на менее посещаемые регионы Албании.

Амальфитанское побережье. Один из самых известных регионов Италии продолжает принимать все больше гостей. Туристический поток начал расти еще сильнее после открытия аэропорта в Салерно. Наихудшая ситуация здесь наблюдается в разгар сезона, когда местная инфраструктура не справляется с количеством посетителей.

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Бали, Индонезия. Остров столкнулся с проблемой утилизации отходов. Большое количество туристов каждый год оставляет после себя много мусора, а у местных жителей не хватает возможностей для переработки и вывоза.

Корсика, Франция. Из-за трудностей с поставками продуктов в регион непросто обеспечить всем необходимым чрезмерное количество туристов.

Эдинбург, Шотландия. Столица страны часто страдает от массового туризма. Даже транспортная система не всегда справляется с потоком людей, а распространение аренды жилья сокращает предложение для местных жителей и вытесняет их из популярных районов.

Киото, Япония. Большое количество путешественников создает проблемы для исторических районов города. Из-за туристического ажиотажа доступ к отдельным локациям уже ограничивают. Речь идет об историческом квартале гейш, куда в некоторых частях перестали пускать туристов.

Но, несмотря на предостережения экспертов, эти направления не стоит навсегда исключать из списка будущих путешествий. Важно лишь выбирать для поездок менее загруженные периоды.