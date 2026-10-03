Куда сбежать от холода в ноябре: 5 направлений, где тепло и солнечно

В ноябре еще не все потеряно для тех, кто мечтает о море и теплых днях. Некоторые направления даже в конце осени могут порадовать комфортной погодой, а кое-где даже остаются пригодными для купания. Среди них есть как варианты для пляжного отдыха, так и более спокойные места для прогулок.

Ноябрь не обязательно означает холод и серую погоду, пишет 24 Канал. Есть определенные популярные направления, где еще можно насладиться мягким теплом. В этом материале мы рассказываем о 5 вариантах, которые чаще всего выбирают для отдыха в этот период.

Канарские острова: ноябрь без резкого похолодания

Канарские острова в ноябре – один из самых стабильных вариантов для осенней поездки. Здесь обычно держится комфортная температура воздуха примерно +22…+26 °C днем, а вода в океане остается относительно теплой – около +21…+23 °C. Это уже не то, что летом, но для пляжного отдыха условия часто вполне подходят.

Купаться в ноябре здесь можно, хотя стоит учитывать, что океан иногда становится неспокойным. Помимо пляжей, туристы обычно выбирают прогулки по вулканическим ландшафтам, обзорные маршруты, национальные парки и небольшие городки с канарской архитектурой. Если нужно место, где тепло еще не улетучилось, Канарские острова выглядят очень привлекательно.

Египет: лучший баланс между жарой и комфортом

В ноябре Египет часто называют одним из самых комфортных морских направлений для отдыха. Дневная температура воздуха обычно держится в пределах +25…+30 °C, а море остается теплым – примерно +24…+26 °C. Это тот период, когда жара уже не изнуряет, но солнца все еще достаточно.

Купаться можно без проблем, и именно ради этого сюда приезжает очень много туристов. Помимо пляжа, в Египте есть что посмотреть и за пределами отеля: древние достопримечательности, поездки в Луксор, Каир или экскурсии в пустыню. Важный нюанс: в вечерние часы может становиться прохладнее, поэтому легкая куртка здесь не будет лишней.

Кипр: мягкая осень и море

Кипр в ноябре уже не летний в классическом смысле, но по-прежнему остается приятным направлением для тех, кто хочет больше солнца. Температура воздуха обычно составляет около +20…+24 °C, а моря – примерно +21…+23 °C. Для многих это еще вполне подходит для купания, особенно в начале месяца.

Помимо пляжей, на Кипре удобно совмещать отдых с прогулками по старым городам, археологическим памятникам и горным маршрутам в Троодосе. В ноябре здесь меньше летней суеты, поэтому это неплохой вариант для более спокойного путешествия. Есть только один нюанс: погода может меняться быстрее, чем летом, поэтому солнечное утро не всегда гарантирует теплый вечер.

Мадейра: для тех, кто хочет мягкий климат, а не жару

Мадейра в ноябре – это не классический пляжный сезон, а мягкая погода и красивые маршруты. Воздух обычно прогревается до +20…+23 °C, а температура моря держится примерно на уровне +20…+22 °C. Купаться можно, но для некоторых туристов вода уже немного прохладная.

Зато Мадейра хорошо подходит для прогулок, посещения смотровых площадок, треккинга вдоль левад и поездок в Фуншал и другие городки острова. В ноябре здесь возможны дожди, особенно в горах, поэтому это направление больше подходит тем, кто ценит природу, а не только пляж. Именно благодаря мягкому климату Мадейра часто представляется спокойной альтернативой более жарким курортам.

Мальта: более короткий пляжный сезон, но много достопримечательностей

На Мальте в ноябре море еще сохраняет некоторое тепло, но туристы едут сюда не только за пляжным отдыхом. Температура воздуха обычно составляет около +18…+22 °C, а воды – примерно +20…+22 °C. Купаться можно, но чаще всего это выбор тех, кого не пугает уже не совсем летняя температура.

Зато Мальта очень хорошо подходит для прогулок, экскурсий и спокойного городского отдыха. Здесь стоит посмотреть Валлетту, Мдину, прибрежные крепости и небольшие бухты. В ноябре иногда бывает ветрено и могут идти короткие дожди, поэтому главный плюс этого направления – не пляж, а насыщенная программа без летней жары. Если нужен вариант без толп и с мягкой осенней погодой, Мальта вполне может подойти.

Если короткая, то в ноябре самые теплые и комфортные морские направления – это Канарские острова и Египет, а для более спокойного путешествия с прогулками хорошо подходят Кипр, Мадейра и Мальта. Выбор зависит от того, что важнее: гарантированная теплота, купание или более спокойный отдых без летней жары.