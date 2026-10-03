Листопад не обов’язково означає холод і сіру погоду, пише 24 канал. Є певні популярні напрямки, у яких ще можна застати м’яке тепло. У матеріалі розповідаємо про 5 варіантів, які найчастіше обирають для відпочинку в цей період.

Канарські острови: листопад без різкого холоду

Канарські острови в листопаді – один із найстабільніших варіантів для осінньої поїздки. Тут зазвичай тримається комфортна температура повітря приблизно +22…+26 °C удень, а вода в океані залишається відносно теплою – близько +21…+23 °C. Це вже не як влітку, але для пляжного відпочинку умови часто цілком підходять.

Купатися в листопаді тут можна, хоча варто враховувати, що океан іноді стає неспокійним. Окрім пляжів, туристи зазвичай обирають прогулянки вулканічними ландшафтами, оглядові маршрути, національні парки та невеликі містечка з канарською архітектурою. Якщо потрібен напрямок, де тепло ще не втратило форму, Канари виглядають дуже переконливо.

Єгипет: найкращий баланс між спекою і комфортом

У листопаді Єгипет часто називають одним із найзручніших морських напрямків для відпочинку. Денна температура повітря зазвичай тримається в межах +25…+30 °C, а море залишається теплим – приблизно +24…+26 °C. Це той період, коли спека вже не виснажує, але сонця все ще достатньо.

Купатися можна без проблем, і саме заради цього сюди їдуть дуже багато туристів. Крім пляжу, у Єгипті є що подивитися і поза готелем: стародавні пам’ятки, поїздки до Луксора, Каїра або екскурсії в пустелю. Важливий нюанс: у вечірні години може ставати прохолодніше, тож легка куртка тут не буде зайвою.

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Кіпр: м’яка осінь і море

Кіпр у листопаді вже не літній у класичному сенсі, але все ще залишається приємним напрямком для тих, хто хоче більше сонця. Температура повітря зазвичай становить близько +20…+24 °C, а море – приблизно +21…+23 °C. Для багатьох це ще цілком придатно для купання, особливо на початку місяця.

Окрім пляжів, на Кіпрі зручно поєднувати відпочинок із прогулянками старими містами, археологічними пам’ятками та гірськими маршрутами в Троодосі. У листопаді тут менше літньої метушні, тому це непоганий варіант для спокійнішої подорожі. Нюанс один: погода може змінюватися швидше, ніж улітку, тож сонячний ранок не завжди гарантує теплий вечір.

Мадейра: для тих, хто хоче м’який клімат, а не спеку

Мадейра в листопаді – це не про класичний пляжний сезон, а про м’яку погоду і красиві маршрути. Повітря зазвичай прогрівається до +20…+23 °C, а температура моря тримається приблизно на рівні +20…+22 °C. Купатися можна, але для частини туристів вода вже дещо прохолодна.

Натомість Мадейра добре підходить для прогулянок, оглядових майданчиків, трекінгу вздовж левад і поїздок у Фуншал та інші містечка острова. У листопаді тут можливі дощі, особливо в горах, тому напрямок більше пасує тим, хто цінує природу, а не тільки пляж. Саме за рахунок м’якого клімату Мадейра часто виглядає як спокійна альтернатива більш спекотним курортам.

Мальта: коротший пляжний сезон, але багато місць для огляду

У Мальті в листопаді море ще зберігає певне тепло, але туристи сюди їдуть не лише за пляжним відпочинком. Температура повітря зазвичай становить близько +18…+22 °C, а вода – приблизно +20…+22 °C. Купання можливе, але частіше це вибір тих, кого не лякає вже не зовсім літня температура.

Зате Мальта дуже добре підходить для прогулянок, екскурсій і спокійного міського відпочинку. Тут варто дивитися Валлетту, Мдіну, прибережні фортеці та невеликі бухти. У листопаді іноді буває вітряно і можуть іти короткі дощі, тому головний плюс цього напряму – не пляж, а насичена програма без літньої спеки. Якщо потрібен варіант без натовпів і з м’якою осінньою погодою, Мальта цілком може підійти.

Якщо коротко, у листопаді найтепліші й найкомфортніші морські варіанти – це Канари та Єгипет, а для спокійнішої подорожі з прогулянками добре підходять Кіпр, Мадейра і Мальта. Вибір залежить від того, що важливіше: гарантоване тепло, купання чи більш спокійний відпочинок без літньої спеки.