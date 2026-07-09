Этот архитектурный шедевр находится в селе Мокиевка в Полтавской области. И 24 Канал расскажет о нем чуть подробнее.

Чем впечатляет шедевр модерна в Мокиевке с башней и раздвижными стенами?

В Полтавской области сохранилась уникальная земская школа, построенная по проекту выдающегося украинского архитектора, этнографа и художника Опанаса Сластиона. Это столетнее здание удивляет не только изысканным фасадом, но и уникальными инженерными решениями внутри.

Этот архитектурный шедевр, словно сошедший со страниц исторического романа, расположен в самом сердце села Мокиевка Лубенского района (бывшего Чернухинского). Земская школа здесь была построена еще в 1912 году и стала ярким и чрезвычайно изящным образцом украинского модерна – стиля, соединившего народные традиции с передовыми европейскими веяниями начала XX века.

Здание поражает изысканной пластикой – трапециевидные окна, изящное кирпичное кружево на фасадах и высокая крыша, которую когда-то украшала романтическая башня со шпилем. По типу планировки это двухкомплектная школа, рассчитанная на два класса. Внутри архитектор применил настоящее чудо инженерной мысли того времени – раздвижную четырнадцатистворчатую деревянную перегородку трапециевидной формы.

Вот как выглядит эта изысканная школа в селе Мокиевка на Полтавщине: смотрите видео lavromandry

Благодаря ей два отдельных учебных класса за считанные минуты могли превращаться в один просторный и величественный зал для общих собраний или торжеств. На чердаке здания до сих пор сохранились аутентичные кирпичные дымоходы и лежаки старинной системы отопления. Хотя первоначальное металлическое покрытие крыши и башен со временем заменили на обычный шифер, а окна-люкарны не сохранились, сооружение не утратило своей магической привлекательности.

Обратите внимание! Опанас Сластион создал целую серию проектов земских школ для Лохвицкого уезда, которые сегодня считаются жемчужинами украинского архитектурного модерна.

В каком состоянии находится этот столетний памятник Полтавщины сейчас?

Сегодня эта историческая жемчужина официально находится под охраной государства как памятник архитектуры местного значения. Она расположена на улице Центральной, 7, совсем рядом с современной действующей школой и детским садом. Местные жители рассказывают, что за долгие годы своего существования здание успело побывать не только учебным заведением, но и медицинским учреждением.

Сейчас это аутентичное здание нуждается в консервации, хотя его состояние называют удовлетворительным. Чтобы попасть внутрь, рассмотреть сохранившиеся интерьеры и проникнуться духом ушедшей эпохи, путешественникам рекомендуют заранее связаться с представителями местной общины. Эта удивительная локация – обязательная точка на карте для каждого, кто стремится открыть для себя настоящую, нетипичную и невероятно красивую Украину.