Почти без туристов: какой остров назвали самым тихим в мире

Для многих туристов идеальный отпуск – это тот, который не заполнен развлечениями с утра до вечера. Иногда возможность побыть в тишине как раз и является настоящим и желанным отдыхом.

Есть один остров, который назвали самым тихим в мире, потому что там нет шума автомобилей, переполненных пляжей и громкой музыки из баров – только звуки природы и волн, пишет Time Out.

Как определяли самый тихий остров?

Спрос на тихие путешествия в последнее время только растет, поскольку большинство путешественников мечтают отдохнуть от шума и информационной перегрузки.

Специалисты сервиса BookRetreats определили самые спокойные острова планеты. Внимание уделялось территориям с приятными звуками, где шум отсутствует или не является доминирующим.

Из 100 островов наибольшие шансы попасть в верхнюю часть рейтинга имели места с большим количеством природы, минимальной застройкой, низкой плотностью населения, незначительным транспортным движением и благоприятными условиями для наблюдения за ночным небом.

Какой остров самый тихий в мире?

Самым тихим островом в мире исследователи назвали остров Стюарт в Новой Зеландии. Это третий по площади остров страны, но он остается наименее заселенным.

На территории площадью около 1700 квадратных километров проживает примерно 500 человек, а 85 % острова занимает территория, находящаяся под охраной национального парка.

На острове обитает около 20 тысяч редких киви, а это примерно в 40 раз больше, чем людей.

На Стюарте есть только одна небольшая взлетно-посадочная полоса, и здесь нет факторов, создающих туристический шум. Зато остров предлагает туристам почти 300 километров пешеходных маршрутов, лесов и уединенных бухт.

А благодаря минимальному световому загрязнению остров считается прекрасным местом для наблюдения за звездами. При благоприятных условиях здесь можно увидеть южное полярное сияние.

Почему остров впечатляет: смотрите видео

Что еще за острова вошли в рейтинг?

Второе место в рейтинге занял остров Анафи в Греции. Он расположен в часе езды на пароме от популярного Санторини. Здесь проживает 300 человек, а остров входит в число наименее развитых территорий во всем рейтинге.

Даже в разгар сезона пляжи Анафи остаются малолюдными. Однако высокий результат обеспечили природные ландшафты, ведь Санторини, для сравнения, оказался на 99-й позиции из 100.

В первую пятерку попал остров Святого Мартина в архипелаге Салли в Великобритании. На нем живет 135 человек, нет аэропорта и автомобилей, а вдоль 13-километровой береговой линии расположены 12 пляжей.

В число 25 самых тихих островов мира вошли:

остров Стюарт, Новая Зеландия; Анафи, Греция; Илья-Гранди, Бразилия; Остров Лорд-Хау, Австралия; Сент-Мартин, Англия; Остров Тиоман, Малайзия; Ко Чанг, Таиланд; Кох Ронг, Камбоджа; Остров Гавелок, Индия; Остров Санта-Каталина, США; Остров Скай, Шотландия; Исла-Холбокс, Мексика; Магнитный остров, Австралия; Герм, Нормандские острова; Боа-Виста, Кабо-Верде; Остров Солт-Спринг, Канада; Млет, Хорватия; Ла-Диг, Сейшельские острова; Вис, Хорватия; Палаван, Филиппины; Вити-Леву, Фиджи; Милос, Греция; Салина, Италия; Илья-дас-Флореш, Португалия; Ла-Гомера, Испания.

Немало островов из этого списка расположены в Европе, поэтому если во время следующего отпуска захочется перезагрузиться в тихом месте, именно такие острова могут стать идеальным направлением.