Есть один остров, который назвали самым тихим в мире, потому что там нет шума автомобилей, переполненных пляжей и громкой музыки из баров – только звуки природы и волн, пишет Time Out.
Как определяли самый тихий остров?
Спрос на тихие путешествия в последнее время только растет, поскольку большинство путешественников мечтают отдохнуть от шума и информационной перегрузки.
Специалисты сервиса BookRetreats определили самые спокойные острова планеты. Внимание уделялось территориям с приятными звуками, где шум отсутствует или не является доминирующим.
Из 100 островов наибольшие шансы попасть в верхнюю часть рейтинга имели места с большим количеством природы, минимальной застройкой, низкой плотностью населения, незначительным транспортным движением и благоприятными условиями для наблюдения за ночным небом.
Какой остров самый тихий в мире?
Самым тихим островом в мире исследователи назвали остров Стюарт в Новой Зеландии. Это третий по площади остров страны, но он остается наименее заселенным.
На территории площадью около 1700 квадратных километров проживает примерно 500 человек, а 85 % острова занимает территория, находящаяся под охраной национального парка.
На острове обитает около 20 тысяч редких киви, а это примерно в 40 раз больше, чем людей.
На Стюарте есть только одна небольшая взлетно-посадочная полоса, и здесь нет факторов, создающих туристический шум. Зато остров предлагает туристам почти 300 километров пешеходных маршрутов, лесов и уединенных бухт.
А благодаря минимальному световому загрязнению остров считается прекрасным местом для наблюдения за звездами. При благоприятных условиях здесь можно увидеть южное полярное сияние.
Почему остров впечатляет: смотрите видео
Что еще за острова вошли в рейтинг?
Второе место в рейтинге занял остров Анафи в Греции. Он расположен в часе езды на пароме от популярного Санторини. Здесь проживает 300 человек, а остров входит в число наименее развитых территорий во всем рейтинге.
Даже в разгар сезона пляжи Анафи остаются малолюдными. Однако высокий результат обеспечили природные ландшафты, ведь Санторини, для сравнения, оказался на 99-й позиции из 100.
В первую пятерку попал остров Святого Мартина в архипелаге Салли в Великобритании. На нем живет 135 человек, нет аэропорта и автомобилей, а вдоль 13-километровой береговой линии расположены 12 пляжей.
В число 25 самых тихих островов мира вошли:
- остров Стюарт, Новая Зеландия;
- Анафи, Греция;
- Илья-Гранди, Бразилия;
- Остров Лорд-Хау, Австралия;
- Сент-Мартин, Англия;
- Остров Тиоман, Малайзия;
- Ко Чанг, Таиланд;
- Кох Ронг, Камбоджа;
- Остров Гавелок, Индия;
- Остров Санта-Каталина, США;
- Остров Скай, Шотландия;
- Исла-Холбокс, Мексика;
- Магнитный остров, Австралия;
- Герм, Нормандские острова;
- Боа-Виста, Кабо-Верде;
- Остров Солт-Спринг, Канада;
- Млет, Хорватия;
- Ла-Диг, Сейшельские острова;
- Вис, Хорватия;
- Палаван, Филиппины;
- Вити-Леву, Фиджи;
- Милос, Греция;
- Салина, Италия;
- Илья-дас-Флореш, Португалия;
- Ла-Гомера, Испания.
Немало островов из этого списка расположены в Европе, поэтому если во время следующего отпуска захочется перезагрузиться в тихом месте, именно такие острова могут стать идеальным направлением.