Увидеть огромный флаг можно на специальной площади в столице Азербайджана. Со ссылкой на Whitemad.pl рассказываем, каких размеров этот рекордный флаг и что еще интересного можно увидеть на этой площади.

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Каковы размеры самого большого флага в мире?

Флаг Азербайджана, развевающийся в Баку, имеет длину 72 метра и ширину 36 метров. Его общая площадь составляет 2 564,02 квадратного метра, а весит он более 500 килограммов. Площадь флага настолько большая, что на ней поместилось бы примерно 10 стандартных теннисных кортов для парной игры.

Над изготовлением флага работали 6 опытных портных. Вся работа заняла 2 недели. В ноябре 2024 года флаг официально установили на площади Государственного флага, после чего он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой флаг, развевающийся на ветру. Если посмотреть на флаг издалека, человек рядом с его основанием будет казаться крошечной точечкой на фоне огромного флага.

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Как выглядит флаг в реальной жизни: смотреть видео

Где можно увидеть рекордный флаг в Баку?

Огромное знамя расположено на площади Государственного флага в районе Баиль, на проспекте Нефтчиляр. Территория комплекса занимает 60 гектаров. Здесь можно увидеть не только флаг, но и другие символы Азербайджана: государственный герб, текст гимна и большую бронзовую карту страны. Также на площади работает музей, посвященный истории государственного флага.

Идея создания этого комплекса была выдвинута в 2007 году. Тогда президентским указом 9 ноября было объявлено Днем Государственного флага Азербайджана. Строительство началось в конце того же года.

Какой рекорд площадь установила ранее?

Интересно, что ранее площадь Государственного флага уже была известна благодаря другому рекорду. В Книгу рекордов Гиннесса попал флагшток, на котором развевался флаг Азербайджана. Однако в 2017 году его демонтировали из-за реконструкции площади. После обновления комплекса установили новый флагшток, а впоследствии рекорд установил уже сам флаг благодаря своим размерам.

Где находится флаг Баку: смотреть на картах