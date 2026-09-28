Совсем не в Карпатах: где находится самая высокая точка равнинной Украины

Когда речь заходит о самых высоких точках Украины, первыми на ум приходят Карпаты или их горные вершины. Однако одна из таких точек расположена совсем не там, где можно было бы ожидать, и внешне совершенно не напоминает классическую гору.

Несмотря на значительное количество горных вершин в Украине, самая высокая точка равнинной части страны находится в Черновицкой области. Об этом рассказал в треде учитель географии Андрей Уткин.

Где находится самая высокая точка равнинной Украины?

Речь идет о горе Берда, высота которой превышает 500 метров над уровнем моря. Она расположена на Хотинской возвышенности, между Прутом и Днестром.

Ее абсолютная высота – 515 метров над уровнем моря, и именно поэтому она считается самой высокой точкой равнинной части Украины.

"Ее вершина совсем не похожа на то, что мы обычно представляем, услышав слово "гора": здесь нет скал или заснеженных склонов, но это не мешает Берде быть горой", – отметил Андрей Уткин в своем посте.

Гора Берда расположена к северу от Черновцов, примерно в 8 километрах от городской окраины. У ее подножия находится село Васлововцы, которое имеет интересную историю и связано с рядом выдающихся личностей.

Таким образом, самая высокая точка равнинной Украины расположена не среди высоких карпатских хребтов, а на Хотинской возвышенности. И несмотря на относительно небольшую высоту, гора Берда имеет статус самой высокой точки равнинной части страны.