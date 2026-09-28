Попри чималу кількість гірських вершин в Україні, найвища точка рівнинної частини країни розташована в Чернівецькій області. Про це розповів у тредсі вчитель географії Андрій Уткін.

Де розташована найвища точка рівнинної України?

Йдеться про гору Берда, яка має висоту понад 500 метрів над рівнем моря. Вона розташована на Хотинській височині, між Прутом і Дністром.

Її абсолютна висота – 515 метрів над рівнем моря, і саме тому вона вважається найвищою точкою рівнинної частини України.

"Її вершина зовсім не схожа на те, що ми зазвичай уявляємо, почувши слово "гора": тут немає скель чи засніжених схилів, але це не заважає Берді бути горою", – зазначив Андрій Уткін у дописі.

Розташована гора Берда на північ від Чернівців, приблизно за 8 кілометрів від міських околиць. Біля її підніжжя знаходиться село Васловівці, яке має цікаву історію та пов’язане з низкою визначних постатей.

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Таким чином найвища точка рівнинної України розташована не серед високих карпатських хребтів, а на Хотинській височині. І попри відносно невелику висоту, гора Берда має статус найвищої точки рівнинної частини країни.