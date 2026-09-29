Здесь настоящее лето осенью: в октябре можно полететь на море в Италию за 4 тысячи гривен

В Италии есть место, где лето длится вплоть до конца октября. Здесь осенью – длинные солнечные дни, теплое море, пальмы и спокойствие, которого нет в летние месяцы. Но самое приятное – это цены, которые значительно доступнее, чем в пик сезона.

Речь идет об острове Сицилия. Подробнее о том, почему стоит запланировать отдых на этом острове в октябре, расскажет 24 Канал.

Почему в октябре стоит полететь на Сицилию?

В первой половине октября на Сицилии продолжается полноценный пляжный сезон. Температура воздуха днем колеблется в пределах +21…+25 градусов, а Средиземное море еще не успело остыть после жаркого лета, поэтому вода еще достаточно теплая. Правда, иногда возможны короткие ливни, которые, впрочем, быстро проходят и не портят пляжный отдых.

Короткий ливень на Сицилии: видео Софии Минджосы для 24 Канала

Но самое главное, что в октябре цены на перелет на этот итальянский остров существенно снижаются. Билеты туда и обратно из польской Варшавы в Катанию стоят всего 4,3 тысячи гривен. Такие доступные цены действуют на 7 – 16 октября.



Дешевые билеты из Польши в Катанию / Скриншот с kiwi.com

Правда, туристам стоит быть готовыми к переносу рейса или прилету в другой аэропорт Сицилии. Причина в непредсказуемости вулкана Этна – из-за вулканического пепла, который Этна выбрасывает в воздух, аэропорт часто временно приостанавливает работу. В таких случаях туристы летят в другие аэропорты острова, а оттуда авиакомпании предоставляют им трансфер в Катанию.

Вулкан Этна выбрасывает вулканический пепел / Фото Софии Минджосы для 24 Канала

Октябрь на Сицилии – это период, когда можно не только лежать на пляже, но и путешествовать по острову, гулять по городам, посещать достопримечательности и подняться на Этну. На Сицилии так много красивых городов и колоритных деревень, что за одну поездку все и не увидишь. В то же время, если в приоритете именно пляжный отдых, то отпуск стоит планировать на первую половину октября, когда погода более стабильна.