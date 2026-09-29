Мовиться про острів Сицилія. Детальніше про те, чому варто спланувати відпочинок на ньому у жовтні, розповість 24 Канал.

Чому у жовтні варто полетіти на Сицилію?

У першій половині жовтня на Сицилії триває повноцінний пляжний сезон. Температура повітря вдень коливається у межах +21…+25 градусів, а Середземне море ще не встигло остигнути після спекотного літа, тому вода ще досить тепла. Щоправда, іноді можливі короткі зливи, які, втім, швидко минають і не псують пляжний відпочинок.

Коротка злива на Сицилії: відео Софії Мінджоси для 24 Каналу

Та найважливіше, що у жовтні ціни на переліт на цей італійський острів суттєво зменшуються. Квитки туди і назад з польської Варшави у Катанію коштують всього 4,3 тисячі гривень. Такі доступні ціни є на 7 – 16 жовтня.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Дешеві квитки з Польщі у Катанію / Скриншот з kiwi.com

Щоправда, туристам варто бути готовим до перенесення рейсу або прильоту в інший аеропорт Сицилії. Причина у непередбачуваності вулкана Етна – через вулканічний попіл, який Етна викидає у повітря, аеропорт часто тимчасово зупиняє роботу. У таких випадках туристи летять в інші аеропорти острова, а звідти авіакомпанії надають їм трансфер у Катанію.

Вулкан Етна викидає вулканічний попіл / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Жовтень на Сицилії – це період, коли можна не лише лежати на пляжі, а й їздити островом, гуляти містами, відвідувати визначні пам'ятки та піднятися на Етну. На Сицилії є так багато красивих міст та колоритних сіл, що за одну поїздку усі й не побачиш. Водночас якщо у пріоритеті саме пляжний відпочинок, то відпустку варто планувати на першу половину жовтня, коли погода більш стабільна.