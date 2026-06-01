Где на Земле есть город, над которым солнце почти не заходит несколько месяцев подряд

Когда вы ступаете на землю этого города, первое, что вас поражает – даже не холод, а кристально чистый воздух и необычная тишина. Но есть несколько месяцев подряд в году, когда здесь действует настоящая магия.

Ночь в том, что в это время солнце здесь почти не прячется за горизонтом. Речь о Тромсе в Норвегии, и 24 Канал расскажет о нем подробнее.

Тромсе – город, где время растворяется в золоте северного солнца

Город Тромсе в Норвегии расположен на 69 градусе северной широты в Арктике. Это компактный мегаполис среди дикой природы, где современная инфраструктура граничит с первозданными фьордами.

Тромсе любит туристов и приготовило для них разветвленную сеть ресторанов, отелей, ночных клубов и культурных локаций. Но одновременно и достаточно компактное, чтобы центр можно было пересечь пешком за считанные минуты.

Однако все это антураж – ведь настоящая магия начинается в конце мая, и именно за ней часто едут люди. Дело в том, что в период с 20 мая по 22 июля, если мы говорим о 2026 году, солнце в Тромсе просто отказывается заходить за горизонт.

Звезда замирает в небе в бесконечной "золотом часе". И это действительно чрезвычайное время – размытых границ между "сегодня" и "завтра", когда небо пылает огненными оттенками оранжевого и розового, а горы вокруг купаются в мягком сиянии неделями.

Говорят, именно этот бесконечный свет дарит туристам специфическую "арктическую энергию". Речь об определенном состоянии эйфории, когда мозг забывает о потребности во сне из-за подавления мелатонина.

Однако местная реальность имеет свои нюансы. Крикливые арктические чайки не знают "тихого часа" и становятся особенно шумными в 4 утра. Поэтому качественная маска для сна и ушные затычки являются критически важными для каждого здешнего гостя.

Чем еще заняться и что увидеть в Тромсе?

В 2026 году Тромсе носит гордый титул Европейской молодежной столицы, что делает летний сезон еще более драйвовым. К примеру, 20 июня тысячи бегунов со всего мира соберутся на Midnight Sun Marathon, чтобы пробежать дистанцию под лучами ночного солнца.

А 17 – 18 июля Телеграфная бухта (Telegrafbukta) взорвется роком, ароматом морепродуктов и фестивальным драйвом на Bukta Open Air Festival. К слову, именно в Тромсе расположен самый северный в мире университет (UiT), что также добавляет городу динамики. А там еще и скрывается очень красивый ботанический сад, куда приглашают на uit.no.

Для тех, кто ищет панорамных видов, обязательным является подъем на канатной дороге Fjellheisen, которая работает до полуночи. Альтернатива для активных – лестница Шерпа (Sherpatrappa), где 1200 каменных ступенек. Подъем на вершину к 23 часам позволит среди золотого сияния встретить "северную полночь" на высоте 420 метров.

Если же кто-то захочет полностью убежать от диктатуры часов, то может отправиться в поселок Соммерой (Sommarøy), как советуют на visittromso.no – "зоны, свободной от времени". Здесь даже дети в полной безопасности играют на белоснежных пляжах в 2 часа ночи, а взрослые ныряют в бирюзовую, хоть и ледяную воду.

Да, арктическое лето в каждый свой момент – это идеальное время для приключения. А Тромсе, пожалуй, является идеальным местом для него.