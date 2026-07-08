В Украине нет универсальных правил, гарантирующих удачную сборовую охоту. Как рассказал 24 Канал миколог, научный сотрудник отдела микологии Института ботаники им. М. Г. Холодного НАН Украины Остап Богославец, большинство съедобных грибов растет именно в лесах, ведь они образуют с корнями деревьев особую взаимосвязь – микоризу, благодаря которой грибы и растения обмениваются водой, минеральными и питательными веществами. Впрочем, среди всех грибных мест Украины есть определенные регионы, которые уже много лет считаются лучшими.

Какие регионы Украины считаются лучшими для грибной охоты?

Настоящей грибной сокровищницей Украины уже много лет остаются Карпаты. Однако они не единственное место, куда отправляются любители "тихой охоты". Не менее популярно Полесье: леса Волынской, Ровенской, Житомирской и северной части Киевской области.

Благодаря большому количеству сосновых и смешанных лесов здесь часто находят белые грибы, подберезовики, маслятки и лисички. Богатыми на грибы также считаются отдельные леса Черниговской области, а также западных областей Украины, где сочетание влаги и густых лесов создает благоприятные условия для роста многих видов грибов. Впрочем, именно Карпаты ежегодно привлекают больше всего грибников благодаря разнообразию лесов и длительному грибному сезону.

Где именно в Карпатах больше всего грибов?

Карпатский регион богат грибными местами, однако каждая местность имеет свои особенности. Верховина и Ворохта считаются одними из лучших мест для поиска белых грибов. Высокогорное расположение и густые еловые леса создают благоприятные условия для их роста. Особая лесная подстилка хорошо удерживает влагу даже после длительных периодов без дождя.

В Микуличине, Татарове и Яблунице, где преобладают хвойные и смешанные леса, грибники часто находят не только боровики, но и большие семейства лисичек и масляшек. Близость к природоохранным территориям также способствует экологической чистоте местных лесов.

Славское и Пилипец известны своими буковыми лесами. Здесь грибной сезон нередко начинается раньше, а среди самых распространенных находок: подберезовики, подосичники и ароматные лесные шампиньоны.

Еще одним популярным направлением являются Яремче и Микуличин. Помимо живописных пейзажей и водопадов, эти места славятся осенними опятами. Многие маршруты пролегают по склонам, подходящим даже для тех, кто только начинает знакомиться с грибной охотой.

Отдельного внимания заслуживает Закарпатье. Самые теплые районы области открывают грибной сезон раньше других регионов Украины. В дубовых и грабовых лесах уже в начале лета можно найти королевские белые грибы.