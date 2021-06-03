Где в Киеве покататься на велосипеде: интересные локации на уикенд

Велотрипы – современный тренд в Украине. Путешествовать на двухколесном не только круто, но и полезно для здоровья.

Это лучший способ оторваться от рутины – сесть на велосипед и покорить интересные локации столицы. По случаю Всемирного дня велосипеда, что отмечается 3 июня, предлагаем вам подборку самых известных мест Киева, в которые должен заглянуть каждый велолюбитель.

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Парк "Муромец" (бывший "Дружбы народов")

Сейчас это одно из самых любимых киевских мест для отдыха на природе. Кроме обычных велодорожек, здесь еще есть специальная трасса памп-трек на 8,5 километров. Дорога в основном грунтовая, поэтому сложностей не возникнет, а путь будет лежать через живописные места.

Труханов остров

Это главный остров города и прекрасная локация для активного отдыха. Дорожки здесь грунтовые, рельеф – равнинный, поэтому будет несложно и новичкам, а территория в 460 гектаров позволит накататься досыта.

ВДНХ

Если не хотите ехать подальше, то здесь всегда можно взять велосипед на прокат. Большая территория, которая переходит в лес и множество асфальтированных дорожек между лужаек и фонтанов, позволяют выбрать маршрут по желанию.

Голосеевский парк

Эта зеленая локация объединяет городской парк с уютными дорожками и озерами и территорию национального парка, которая, в конце концов, является настоящим лесом и находится под охраной государства. Некоторые участки парка подойдут любителям экстрима из-за неравенства ландшафта, трамплины и ярки.

Оболонская набережная

Идеальное место для велопрогулки. Здесь есть все для прекрасных выходных: речной воздух, прекрасные пейзажи и много зон отдыха.

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Пуща-Водица

В Пуще очень много зелени и отдаленных троп, поэтому довольно тихо. Но будьте готовы, что на велосипеде кататься будет немного труднее, потому что почти вся дорога грунтовая.

Парк "Межигорье"

Территория бывшей резиденции Януковича огромная, поэтому велопрогулка станет не просто катанием в одном из самых красивых парков под Киевом, но и возможностью увидеть весь парк "Межигорье" всего за несколько часов. К тому же на набережной есть прекрасные велодорожки.

Удачной велопрогулки!