Эксперты назвали 10 пляжей Испании, после которых вы не захотите лететь куда-то иначе

Испания имеет самое большое количество пляжей, которые удостоены награды "Голубой флаг" – аж 794. Это означает, что все они абсолютно безопасны и соответствуют экологическим стандартам. В то же время побережье Испании настолько разнообразно, что каждый регион уникален по-своему и предлагает разный вид отдыха.

Эксперты издания Daily Mail составили подборку из 10 лучших пляжей Испании, которые отмечены наградой "Голубой флаг". Именно эти локации стоит в первую очередь рассмотреть для отдыха этим летом, ведь они способны удивить даже тех, кто уже видел самые известные европейские курорты.

Какие пляжи Испании являются лучшими?

1. Кала Лануза в городе Эль-Кампельо в провинции Аликанте. Эта живописная бухта впервые получила награду "Голубой флаг" в 2026 году. Пляж здесь песчаный и окружен скалами. Это идеальное место для снорклинга и поиска крабов между камнями.

2. Кала-Галдана на юге острова Менорка. Здесь туристов ждет кристально чистая вода, золотой песок и удобный заход в море. На пляже работают спасатели, поэтому он прекрасно подойдет для семейного отдыха.

3. Сон-Боу на Менорке. Это самый длинный пляж острова, который простирается на 2,5 километра. В отзывах на ресурсе Tripadvisor туристы писали, что вода здесь такая чистая, что кажется, как будто плаваешь в большом бассейне. Наиболее обустроена центральная часть пляжа, а западный и восточный края – более дикие, Здесь можно встретить нудистов.

4. Ас-Катедрайс в коммуне Галисия. Его название переводится как "Пляж соборов". Во время отлива здесь обнажаются огромные скальные арки, которые напоминают готические соборы. Они возникли в результате взаимодействия ветра и воды. Некоторые арки достигают примерно 30 метров в высоту. Особенность места в том, что оно почти полностью исчезает во время прилива – а во время отлива превращается в огромное песчаное пространство, где можно гулять между скалами и пещерами.

5. Пляж Бурриана в Нерхе. Этот пляж в регионе Коста-Дель-Соль расположен возле известной туристической локации – "Балкона Европы". Туристы, которые приезжают в Нерху, чтобы полюбоваться видами на Средиземное море с балкона, на остаток дня остаются на пляже Бурриана. Эта местность прекрасно обустроена для комфортного отдыха на море.



6. Эс-Фигерал, Ибица. Хотя испанский остров Ибица в основном ассоциируется с вечеринками до утра и пьяными туристами, но пляж Эс-Фигерал абсолютная противоположность этому описанию. Этот живописный широкий песчаный пляж предлагает тишину, спокойствие, кристально чистую воду и возможность арендовать каяки, чтоб исследовать побережье с моря. Пляж прекрасно подходит для отдыха с детьми.



7. Пляж Эль Редукто на канарском острове Лансароте. Это главный городской пляж в Арресифе, который имеет награду "Голубой флаг" еще с 2018 года. Пляж состоит из широкой дуги золотистого песка с очень спокойной водой – бухту защищает природный риф, поэтому здесь почти нет сильных волн. Из-за этого Эль Редукто особенно популярен среди семей с детьми.

8. Пляж Сан-Микель, Барселона. Один из старейших и самых атмосферных пляжей Барселоны, расположен рядом с районом Барселонета. Он менее туристический, чем соседний Barceloneta Beach, поэтому здесь часто отдыхают только местные.

9. Кала-Кортина возле города Картахена в Мурсии. Этот пляж называют "скрытой жемчужиной" для тех кто хочет спокойного отдыха возле моря. Сам пляж небольшой, но очень живописный и зеленый. Лучше всего сюда приходить утром, потому что в обед уже может не найтись свободного места.



10. Малагета в Малаге. Это городской пляж Малаги, который на Google Reviews имеет оценку 4,4 звезды из 5. Это довольно людное место, но у маяка можно найти отличное место для пикника. Пляж расположен буквально в нескольких минутах ходьбы от исторического центра, а потому после посещения музеев или прогулки по улицам Малаги можно сразу пойти купаться. Это длинная полоса темного песка с пальмами, набережной и атмосферой классического средиземноморского курорта.

Независимо от того, ищете ли вы драматические скалы, бирюзовую воду или атмосферу средиземноморского города у моря, в Испании почти гарантированно найдется пляж, который станет вашим личным фаворитом этим летом.